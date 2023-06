NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1200 dänischen Kronen belassen. Neue Studiendaten zum Medikament Cagrisema belegten dessen Wettbewerbsfähigkeit im Einsatz gegen Diabetes Typ 2 und Übergewicht, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es könne sich auch gegen das Produkt der nächsten Generation von Eli Lilly bewähren und liege in puncto Sicherheit womöglich vorn./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 05:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 05:32 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915

