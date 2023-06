Umfassende professionelle Geschäftsplattform für Akteure der Gastronomiebranche

Die vom Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) veranstaltete Food Expo PRO und Hong Kong International Tea Fair finden zusammen vom 17. bis 19. August 2023 im Hong Kong Convention and Exhibition Centre statt. Auf diesen Fachmessen kommt eine breite Palette von globalen Spezialitäten und Getränken, Tee und verwandten Produkten zusammen. Sie sind damit eine umfassende Einkaufsplattform für Importeure, Großhändler, Einzelhändler, Restaurants, Gastronomiegruppen, Kaufhäuser und E-Kommerz der Lebensmittel- und Getränkebranche. Die Messe ist am letzten Messetag (19. August) für alle Besucher mit Eintrittskarte geöffnet.

HKTDC Food Expo PRO und Hong Kong International Tea Fair finden zusammen im August statt. (Foto: Business Wire)

Food Expo PRO: Die wichtigste Gastronomie-Fachmesse Asiens

In diesem Jahr transformiert sich die Food Expo Trade Hall in Food Expo PRO mit Betonung und weiterer Vertiefung der B2B-Elemente, um eine umfassende professionelle Geschäftsplattform bereitzustellen, wo Akteure der Gastronomiebranche Gelegenheiten erkunden und Beziehungen aufbauen können. Die Food Expo PRO bietet eine Zone für "Food Science and Technology" (Lebensmittelwissenschaft und -technologie) sowie Pavillons diverser Länder und Regionen, darunter die VR China, Japan, Südkorea, Polen und andere mehr. Zu weiteren Produktkategorien gehören Lebensmittel und Getränke, Lebensmittelverpackung, Etikettierung und Logistikdienste, Lebensmittelverarbeitung, Maschinen sowie Halal-Lebensmittel und -Getränke.

Die zeitgleich stattfindende Teemesse, Hong Kong International Tea Fair, bietet eine breite Vielfalt an Produkten, wie Tee und teeverwandte Produkte, Teeverpackung, Teegeschirr und Teetechnologie. Mehrere Provinzen der VR China errichten Gruppenpavillons auf der Messe. Auch Sri Lanka ist in diesem Jahr wieder vertreten und bringt Ceylon-Teeprodukte aus der Region mit.

Die beiden Fachmessen werden weiterhin das HKTDC-Modell EXHIBITION+ anwenden, das On- und Offline-Elemente miteinander verbindet und die persönlichen Begegnungen von realen Veranstaltungen auf die intelligente Geschäftsplattform Click2Match ausdehnt, die vom 10. bis 26. August für die Teilnehmer geöffnet ist.

Darüber hinaus findet die von der Modernized Chinese Medicine International Association (MCMIA) zusammen mit dem HKTDC und acht wissenschaftlichen Forschungsinstituten veranstaltete International Conference of the Modernization of Chinese Medicine and Health Products (ICMCM) am 17. und 18. August am gleichen Veranstaltungsort statt, um der Branche professionelle Erkenntnisse aus der chinesischen Medizin vorzulegen.

Melden Sie sich jetzt für einen kostenlosen Käuferausweis an: https://rb.gy/nnwus

Websites:

Food Expo PRO foodexpopro.hktdc.com Hong Kong International Tea Fair hkteafair.hktdc.com ICMCM icmcm.hktdc.com

Zeitgleiche öffentliche Fachmessen:

Food Expo hkfoodexpo.hktdc.com Beauty Wellness Expo hkbeautyexpo.hktdc.com Home Delights Expo homedelights.hktdc.com

