Weinfelden (ots) -Die Schweizer Familienreederei Swiss Excellence River Cruise präsentiert schon jetzt ihre Flussreisen 2024. Wer früh bucht, profitiert von Rabatten und einer Gratis-Tour an Land aus der "Perlenkollektion" Mittendrin. Die Schiffe der Excellence-Flotte sind die beliebtesten der Schweizerinnen und Schweizer. Fünf der neun Schiffe kreuzen mit der Green-Award- Zertifizierung. Weitere werden zur nächsten Saison folgen.Die Reisen auf dem Fluss für die nächste Saison sind schon jetzt buchbar, der neue Excellence-Katalog ist erschienen. Jetzt ist der richtige und günstigste Moment für die Reiseplanung, denn das bevorzugte Datum und die Lieblingskabine der beliebten Flotte sind jetzt noch frei. Frühes Buchen lohnt sich auch fürs Portemonnaie, denn bis Ende August gibt es die attraktiven "FRÜH = FAIR"-Rabatte und einen Landausflug gratis. Kein Standardausflug, sondern eine Tour aus der Mittendrin-Kollektion, den Excellence-Perlen an Land.Neuland auf den Klassik-Routen. Von barockem Glanz & Gloria über Graffiti-Streetart bis zu grünen Naturoasen. Die Excellence-Klassiker sind mit neuen, überraschenden Anlegerhäfen und Touren bestückt. Beispiele? Im Budapester Liget Park gibt es neue, atemberaubende Architektur zu bestaunen. Excellence-Gäste erleben den grünen Dachpark des Ethnologischen Museums. "Wien ist eine Lebenseinstellung", sagt Gigga Neunteufel, die ihre Gäste in wahrlich spektakuläre Hinterhöfe führt. Nur alle drei Jahre zu bewundern: die "Beaufort '24" - Excellence zeigt die riesigen, faszinierenden Skulpturen am Meer, nicht weit von Brügge und Antwerpen. Ein maritimes Highlight ist die neue Westerschelde-Route, wo die kleine Excellence Pearl zwischen den Containerriesen kreuzt. An Bord und an Land teilen über 70 Fachleute ihr Wissen, Können und ihre Begeisterung mit den Gästen. Neuland zeigt sich 2024 auch kulinarisch. Die beste Küche auf dem Fluss - so lautet seit jeher das Excellence-Credo. Im Excellence-Restaurant wie in den kleinen Rive-Bijous werden noch mehr Vielfalt, köstliche Vegi-Gerichte und Feines aus den Regionen aufgetischt.Nachhaltig reisen auf dem Fluss - eine Schweizer Familienreederei geht voran. Die Swiss Excellence River Cruise der Badener Familie Twerenbold ging 2019 voran. Mit dem Bau der Excellence Empress investierte sie in innovative Technologie für deutlich bessere Luft in den Flussregionen. Die Clean Air Technology verringert den Schadstoff-Ausstoss drastisch. Mindestens 75% der Stickoxide (NOx) und über 90% des Feinstaubs (PM) gelangen nicht mehr in die Atmosphäre. Als weltweit erstes Passagierflussschiff erhielt die Excellence Empress den Green Award mit Goldzertifizierung. 2022 zeichnete die unabhängige Stiftung vier weitere Excellence-Schiffe mit dem Green Award aus. Dies würdigt Schiffseigner, die in Bezug auf Sicherheit, Umweltfreundlichkeit und soziale Verantwortung vorbildhafte Standards verwirklichen. Karim Twerenbold, VR-Präsident, sagt: "Wir werden auch künftig substanziell in den Klima- und Umweltschutz investieren und vorangehen. Inzwischen sehen wir, dass die Wichtigkeit für umweltgerechtes Reisen auf dem Fluss auch von anderen Schiffshaltern erkannt wird. Das ist grossartig!" Die Schweizer Stiftung Myclimate berechnete die CO2-Bilanzen der Excellence-Reisen. Ein entsprechender Investitionsbetrag ist in den Excellence-Reisearrangements integriert und wird in Myclimate-Klimaschutzprojekte investiert.Infos und LinksDer soeben erschienene Excellence-Katalog REISEN AUF DEM FLUSS 2024 ist ab sofort erhältlich, der "FRÜH = FAIR"-Rabatt gilt bis Ende August. Hier bestellen oder online anschauen:- excellence.ch/katalogeEine Mittendrin-Tour gratis. Hier die Kollektion aus weit über 100 Landprogrammen:- excellence.ch/mittendrinNachhaltig reisen mit Excellence. Mehr dazu hier:- excellence.ch/nachhaltigkeitWissen, Können & Begeisterung teilen: die Excellence-Fachleute an Bord hier:- excellence.ch/fachleutePressekontakt:Bildmaterial, Reisearrangements für MedienschaffendeT +41 71 626 85 85, ahoi@excellence.chMedienkontaktStephan Frei, CEO Excellence - Reisebüro Mittelthurgau,CH-8570 Weinfelden, T +41 71 626 85 85, stephan.frei@mittelthurgau.chOriginal-Content von: Excellence - Reisebüro Mittelthurgau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100018141/100908816