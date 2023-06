Das Allgäuer Unternehmen bringt einen neuen Outdoorspeicher für Gewerbe- und Industriekunden auf den Markt. Die platzsparenden Speicherwürfel sind für 20 verschiedene Betriebsmodi konfigurierbar und sollen mittelfristig Teil des virtuellen Kraftwerks werden. Verkaufsstart ist Ende Oktober in Deutschland, Spanien und Italien.Das neue Speichersystem "sonnenPro FlexStack", das Sonnen erstmals auf der The Smarter E in München vorgestellt hat, ist nun auch Teil unserer Marktübersicht für Groß- und Gewerbespeicher. Das Speichersystem für Indoor- und Outdoor-Anwendungen besteht aus mindestens zwei würfelförmigen ...

