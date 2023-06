Berlin (ots) -Für viele Menschen kann Haarausfall eine große Belastung sein und sich negativ auf Selbstbewusstsein und Lebensfreude auswirken. Doch die Medizin hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte im Bereich Haartransplantation gemacht, wie auch Dr. Abdulaziz Balwi weiß. Er ist der medizinische Leiter von Elithair, das in Istanbul die größte Haarklinik der Welt betreibt. Warum moderne Haartransplantationen das Potenzial haben, Männern und Frauen mit Haarausfall wieder zu vollem Haupthaar zu verhelfen, weshalb sie ein Leben lang halten und wann der Eingriff Sinn macht, erfahren Sie im Folgenden.Viele Menschen sind von Haarausfall betroffen und haben unter Umständen sehr unter den Auswirkungen zu leiden. Oft fühlen sie sich weniger attraktiv oder haben Schwierigkeiten mit dem kahlen Haupthaar, das so gar nicht zu ihrem inneren Lebensgefühl passen will. Viele versuchen es zunächst mit Haarwuchsmitteln oder einem radikalen Kurzhaarschnitt, doch an der eigentlichen Ursache ändert dies nichts - Haarausfall ist in den meisten Fällen genetisch begründet. "Die einzige effektive Lösung, um das Haarwachstum wieder anzuregen und das Aussehen zu verbessern, ist eine Haartransplantation", sagt Dr. Abdulaziz Balwi von Elithair. "Glücklicherweise ist es seit längerer Zeit auch gesellschaftlich akzeptiert."Dr. Balwi ist medizinischer Leiter der Haarklinik Elithair in Istanbul, der größten Klinik für Haartransplantationen der Welt. Er hat schon vielen Patienten mit Haarverlust dabei geholfen, mit modernsten Methoden wieder zu vollem Haar zu gelangen. "Die Haartransplantation ist ein minimalinvasiver Eingriff, der das Haarwachstum langfristig wiederherstellen und zu lebenslangen Ergebnissen führen kann. Dabei werden Haarfollikel aus einem anderen Bereich, in der Regel dem Hinterkopf, entnommen und in kahle oder ausgedünnte Bereiche am Kopf transplantiert - eine echte Lösung für Menschen mit Haarverlust", bestätigt Dr. Balwi. Unter seiner Leitung hat die Haarklinik Elithair schon mehr als 100.000 Patienten erfolgreich mit einer Haartransplantation behandelt. Wie eine solche Transplantation abläuft, in welchen Fällen sie Sinn macht und ob das Ergebnis ein Leben lang hält, hat er im Folgenden verraten.Wie die medizinischen Experten bei einer Haartransplantation vorgehenDie Ursache vieler Fälle von Haarausfall liegt meist in der genetischen Veranlagung der Patienten. Ihre Haarfollikel sind gegen bestimmte Hormone empfindlich, was langfristig zu Haarausfall führt. Dies betrifft in der Regel vor allem das Haupthaar, während die Stellen an den Seiten und am Hinterkopf nicht oder nur wenig betroffen sind. Bei der Haartransplantation werden diese nicht betroffenen Follikel aus den "Spenderbereichen" entnommen und in die kahlen Bereiche umgesetzt. Diese Follikel wachsen dann an den sogenannten "Empfängerbereichen" weiter und führen so langfristig wieder zu vollem, gesundem Haar.Dieses Ergebnis hält in der Regel ein Leben lang an, da die transplantierten Haare aus anderen Bereichen stammen, die gegen die für den Haarausfall verantwortlichen Hormone resistent sind. Der Eingriff ist minimalinvasiv und damit auch sehr risikoarm: Die Transplantation findet unter örtlicher Betäubung statt, wobei seriöse Kliniken vorher ein innovatives Sedierungsverfahren verwenden, sofern ein entsprechendes Ärzteteam vorhanden ist - so ist die Haarverpflanzung für die Patienten mit keinerlei Schmerzen verbunden. Bei Elithair wird beispielsweise die eigens entwickelte Sleep-Deep-Methode angewandt, die den Patienten eine 100% schmerzfreie Behandlung ermöglicht.Warum die transplantierten Haarfollikel ein Leben lang haltenDie transplantierten Haare wachsen in den neuen Bereichen einfach weiter, aufgrund ihrer genetischen Programmierung werden sie jedoch bei richtiger Vorgehensweise niemals ausfallen. Dazu sind jedoch eine sorgfältige Planung und Durchführung des Eingriffs erforderlich. Dabei sollte ein erfahrener Haarchirurg die Qualität der Spenderhaare und die Beschaffenheit der Kopfhaut sorgfältig bewerten und den Patienten intensiv in die Planung der postoperativen Phase einbeziehen: Nur, wenn die Anweisungen genau befolgt werden, wird eine optimale Heilung und das Wachstum der transplantierten Haare sichergestellt.Aus diesem Grund verwenden moderne Kliniken wie Elithair vor jeder Behandlung auch das so genannte Pre-Test-System. Dabei werden die Patienten unter anderem mit Bluttests, Elektrokardiografie und TrichoLAB Scanner genau untersucht, um die jeweilige Haartransplantation genau auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten anzupassen. Wenn der Patient gesund ist und sonst keine anderen Ursachen dem Haarausfall zugrunde liegen, ist eine Haartransplantation in der Regel die beste Option. Anders als viele erhältliche Mittel halten die Ergebnisse bei der richtigen Vor- und Nachbereitung ein Leben lang, zudem handelt es sich von Aussehen und Farbgebung her schlicht um die eigenen Haare des Patienten - das Endergebnis ist daher sehr natürlich. Eine Haartransplantation kann daher mit einer einmaligen Investition für ein Leben lang volles Haupthaar sorgen, solange keine anderen als genetische Ursachen für den Haarausfall vorliegen und die Prozedur durch einen erfahrenen Spezialisten durchgeführt wird.