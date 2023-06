Gerüchte um ein Interesse von Amazon an der britischen Online-Lebensmittel-Plattform Ocado haben den Kurs von HelloFresh am vergangenen Donnerstag ebenfalls kräftig anziehen lassen. Nach einer kleineren Konsolidierung in den vergangenen beiden Handelstagen geht es heute weiter nach oben. DER AKTIONÄR verrät, wie weit sich der Kursanstieg fortsetzen könnte und wie risikofreudige Anleger bis zu 70 Prozent Gewinn einfahren können.

Den vollständigen Artikel lesen ...