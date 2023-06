Porsche AG: Beteiligung am VFB Stuttgart verkündet!

Werbung







Auf einer Pressekonferenz am heutigen Dienstagvormittag wurde den Spekulationen ein Ende bereitet. Neben Mercedes-Benz wird nun ein weiterer lokaler Automobilhersteller eine Beteiligung am schwäbischen Traditionsverein eingehen.



Die vergangene Saison verlief für den Traditionsverein aus Baden-Württemberg durchwachsen. Erst nach einem Relegationsspiel konnte man den Klassenerhalt in der Bundesliga sichern. Nun verkündete der VFB Stuttgart auf einer Pressekonferenz, dass man Porsche als Investor gewinnen konnte. Damit ist der Sportwagenhersteller der zweite lokale Automobilkonzern nach Mercedes-Benz, welcher sich am Verein beteiligt. Porsche möchte hierbei auch durch ein Sponsoring-Paket, welches insbesondere auf die Jugendabteilung des Vereins abzielt, Hilfe bereitstellen. Der auf der Pressekonferenz anwesende Porsche-Finanzchef Lutz Meschke betonte, dass ihm die Jugendförderung besonders am Herzen liege. Ebenfalls soll sich die Verhandlung über eine Beteiligung der Porsche AG am VFB-Stuttgart in einem fortgeschrittenen Stadium befinden. Diese geschehe in Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz. Der Konzern unterstütze die gemeinsame Beteiligung, um dem Verein Erfolg in der Bundesliga zu bescheren.









Neuer Schwung



Der VFB Stuttgart erhofft sich durch die neue Beteiligung neuen Schwung für den Verein. Mercedes beendet zum Saisonende das Trikot-Sponsoring. Das 100-Millionen-Euro-Paket des Porsche-Deals, welches sich aus dem Sponsoring-Anteil und der Beteiligung zusammensetzt, sorgt daher für zusätzliche Stabilisierung.



