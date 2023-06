DJ Studie: Regulierung für Ausstieg aus Gas, Einstieg in Wasserstoff ändern

BERLIN (Dow Jones)--Die Zukunft von Deutschlands mehr als 330.000 Kilometer langen Gasleitungen hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab und daher muss der Regulierungsrahmen für den Ausstieg aus Gas und den Einstieg in Wasserstoff oder Biomethan geändert werden. Das ergab eine vom Verband kommunaler Unternehmen (VKU) in Auftrag gegebene Studie der Rechtsanwaltskanzlei Becker Büttner Held (BBH-Gruppe) unter der Leitung von Ines Zenke. Technisch ließen sich die Gasleistungen, die zurzeit noch jede zweite Wohnung in Deutschland zur Wärmeversorgung beliefern, nach dem Ausstieg aus fossilen Energien umrüsten für grüne Gase, wie Ingbert Liebing, VKU-Hauptgeschäftsführer sagte. Zu grünen Gasen zählen etwa Wasserstoff oder auch Biomethan, das aus der Abfall- oder Abwasserentsorgung gewonnen wird. Die Gasnetze können zudem als Speicher genutzt werden.

"Grundsätzlich geht es um zwei Optionen: Umnutzung oder Außerbetriebnahme. Wir sind für einen geordneten Ausstieg aus fossilem Erdgas und einen Einstieg in klimaneutrale Gase wie Wasserstoff - und zwar dort, wo es sinnvoll ist", sagte Liebing. "Das heißt weder, dass wir alle Gasnetze umnutzen müssen, noch dass wir alle Gasnetze außer Betrieb nehmen oder gar aus dem Boden reißen. Die Transformation hängt von den örtlichen Bedingungen ab."

Dafür fehle es aktuell allerdings an einer passenden Regulierung. Für Stilllegung oder Umnutzung der Netze brauche man Antworten und Lösungen für zahlreiche Herausforderungen, da die bisherige Regulierung auf den dauerhaften Betrieb der Gasnetze ausgerichtet sei. Bei der Wärmewende müsse man zudem Infrastrukturen immer und zwingend mitdenken, wie Liebing sagte. Neben den Strom- und Wärmenetzen sollte die Gasinfrastruktur in die Wärmewende mit einbezogen werden.

Studie für Nutzung der Gasleitung je nach Situation vor Ort

Die Studie mit dem Titel "Regulatorische Anpassungsbedarfe zur Transformation der Gasversorgung im Kontext der Wärmewende" zeigt auf, bei welchen Regelungen auf Bundes- und EU-Ebene konkret Anpassungen notwendig seien. Dieser Anpassungsbedarf bestehe je nach künftigem Nutzungsszenario zum Beispiel bei den Regelungen zu Netzentgelten, der Anschluss- und Versorgungspflicht, Abschreibungen, Nutzungsdauer, bei der Eigenkapital-Verzinsung, bei der Finanzierung, bei Konzessionsverträgen und Entflechtungsregeln (sogenanntes Unbundling).

"Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das heutige Erdgasnetz künftig komplett stillgelegt, komplett umgewidmet oder komplett weitergeführt werden wird. Es gibt aber auch kein Modell, das auf alle Orte anwendbar ist. Am wahrscheinlichsten ist eine Mischung, entscheidend muss dabei die jeweilige Situation vor Ort sein", sagte die Leiterin der Studie, Zenke.

Die Studie schlägt vor, die Kommunale Wärmeplanung (KWP) künftig als zentrale Stellgröße für die Weiterentwicklung der Regulierungen zu nutzen. Außerdem sollte die Netzregulierung flexibel angepasst werden, um den Wandel der Gasnetze für alle tragbar zu gestalten. Weiterhin sollte wer heute Gasnetze betreibt, auch morgen Wasserstoffnetze betreiben dürfen.

Die Experten schlagen außerdem vor, dass die nichtgenutzten Gasnetze in den Reservebetrieb gehen und nicht zurückgebaut werden sollten. Das ließe Möglichkeiten für die Zukunft offen, würde die Resilienz stärken. Rückbau- und dann Wiedererrichtungskosten würden damit vermieden, so die Studie.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 27, 2023 06:08 ET (10:08 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.