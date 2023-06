ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Prosus auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Bemühungen um eine Auflösung der Überkreuzbeteiligung sollten es dem Mutterkonzern Naspers ermöglichen, seine Aktienrückkäufe fortzusetzen, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie änderten aber weder etwas an Naspers ökonomischem Interesse an Prosus noch an Prosus' Besteuerung in Südafrika. Die Prosus-Zahlen für das Ende März ausgelaufene Geschäftsjahr seien derweil mäßig, aber weitgehend wie erwartet ausgefallen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 07:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0013654783

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken