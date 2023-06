Berlin (ots) -Michael Dauth wurde als Sachbuchautor bekannt.Mit seinen lyrischen Werken begibt er sich auf neues Terrain.Dauth greift aktuelle gesellschaftspolitische Themen auf und stellt diese in einer satirischen Weise vor. Einfach gehaltene Texte führen den Leser in eine Bildergeschichte, in der historische Ereignisse geschickt in das Heute gespiegelt werden. Seine Gedichte sind mit Witz ausformuliert und intellektuell anspruchsvoll.Beispiellos ist die Sammlung verschiedener Einzelthemen, die unter einem einzigen Leitmotiv miteinander in Verbindung stehen. Mit seinem kritischen und gewollt streitbaren Stil geht Dauth in Opposition zu den gegenwärtigen Trends.Michael Dauth pointiert jedes seiner Gedichte gekonnt. Als Gesamtwerk ist "Europas Tränen" eine interessante Gelegenheit zum Nachdenken.Europas TränenMichael Dauthgebunden, 48 Seiten22,95EUR / 25 CHFAutorenkontakt: info@dauth-lyrik.dePressekontakt:Mein BuchInfo@MeinBu.chOriginal-Content von: Schweizer Literaturgesellschaft, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159146/5544498