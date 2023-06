EQS-News: B4H Brennstoffzelle4Home GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

B4H Brennstoffzelle4Home GmbH plant die Emission einer 9,00 % Anleihe 2023/2028 im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro Hochprofitabler Spezialist für Solarwärmepumpen-Komplett-Energiesysteme

Fokus auf Ausbau der Eigenmarke VISSOLAR und Partizipation am enormen Wachstum des Marktes für Wärmepumpen

Guben, 27.06.2023 - Die B4H Brennstoffzelle4Home GmbH (B4H), ein deutschlandweit aktiver Spezialist für die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen, will ihre Wachstumsdynamik nochmals steigern und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz in Deutschland leisten durch neue, innovative Energie- und Heizungssysteme. Die B4H-Gruppe hat mit VISSOLAR ein zukunftsweisendes Heizungssystem erschaffen, mit dem sich ohne fossile Brennstoffe bis zu 80 % der Energiekosten einsparen lassen. In Verbindung mit einer Strom-Cloud können Privathaushalte und Gewerbebetriebe bis zu 100 % Energieautarkie erreichen. Um die erwartete zusätzliche Wachstumsdynamik mit weiteren Finanzmitteln zu unterlegen, plant das Unternehmen die Begebung des VISSOLAR Bonds, einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351N89) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Das Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 9,00 % p.a. ausgestattet. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet. Aktuell installiert B4H täglich nahezu bis zu drei seiner in den vergangenen 14 Monaten mehr als 700 verkauften Anlagen. Bis Ende 2023 plant das Unternehmen den Verkauf von weiteren 1.000 Anlagen. Aufgrund dieser ausgeprägten Marktdynamik und der eigenen ausgezeichneten Marktstellung konnte B4H den Umsatz von 2021 auf 2022 auf rund 7,0 Mio. Euro knapp verdreifachen und im 1. Quartal 2023 bereits mehr als die Hälfte seines Gesamtjahresumsatzes 2022 erwirtschaften. Dabei war B4H hochprofitabel und erzielte 2022 ein EBIT von 1,2 Mio. Euro (2021: 0,5 Mio. Euro), gleichbedeutend mit einer EBIT-Marge von 16,8 % (2021: 17,9 %). Der Jahresüberschuss stieg von 0,4 Mio. Euro auf 0,7 Mio. Euro. Der Auftragsbestand lag zum 20.06.2023 bei über 50 Mio. Euro. Die Produkte der B4H-Gruppe bedienen einen Markt mit enorm stark steigender Nachfrage nach intelligenten Energiesystemen, speziell nach Wärmepumpen. So nahm die Zahl der neuen Heizungswärmepumpen in Deutschland von 154.000 im Jahr 2021 auf 236.000 im Jahr 2022 zu. Zudem formulierte die Bundesregierung ambitionierte Ausbauziele für die Technologie: Bereits im Jahr 2024 sollen 500.000 Wärmepumpen installiert werden. Bis zum Jahr 2030 soll der Bestand auf 6 Millionen Geräte anwachsen. Damit wird die Wärmepumpe zur neuen Standardheizung. Nochmals deutlich darüber hinaus gehende Impulse sieht der Entwurf zum neuen Gebäudeenergiegesetz vor: So soll ab dem 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 % mit Erneuerbaren Energien betrieben werden. Mit den Mitteln aus der Anleihe will B4H insbesondere das Geschäft mit dem Solarwärmepumpen-Komplett-Energiesystem der Eigenmarke "VISSOLAR", bestehend unter anderem aus Solarwärmepumpe, Solar-Hybridkollektor-Komplettanlage, Hygiene-Kombispeicher und Stromspeichersystem mit Notstromfunktion, weiter forcieren. Hier geht es vor allem um die Warenvorfinanzierung, um günstigere Einkaufskonditionen zu erreichen. Zusätzlich soll auch in den Ausbau des Vertriebsteams, vertriebsunterstützende Maßnahmen und den allgemeinen Geschäftsbetrieb investiert werden. Als Pionier und einer der Marktführer im Vertrieb und in der Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brennstoffzellensystemen verfügt B4H über langjährige Branchenerfahrung, außergewöhnliches Know-how, technologische Innovationen und ein starkes Fachpartner-Netzwerk. So konnte B4H bereits hunderte solcher Systeme vertreiben und installieren und gehört damit zu einem der erfahrensten deutschen Unternehmen in diesem Marktsegment. Die hauseigene Marke VISSOLAR wurde von Bureau Veritas, einer der weltweit führenden Klassifikations- und Zertifizierungsgesellschaften, zertifiziert. Zudem tragen die VISSOLAR-Produkte die in diesem Bereich wichtigsten Gütesiegel wie Q-Label, KIWA und European Keymark und sind für verschiedene Förderprogramme national wie international registriert. Die ersten beiden VISSOLAR-Systeme (ACS 16 und ACS 18) sind beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gelistet. Durch einen von B4H eigenentwickelten und am Markt einzigartigen Salesmanager können Angebote und Wirtschaftlichkeitsprognosen für potenzielle Kunden innerhalb weniger Minuten automatisch berechnet und grafisch leicht verständlich dargestellt werden. Dadurch werden interne Prozesse trotz des starken Wachstums schlank und effizient gehalten. Der von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") notifizierte Wertpapierprospekt steht auf der Webseite der B4H Brennstoffzelle4Home GmbH (www.vissolar.com/investor-relations) zum Abruf zur Verfügung. Der neue 9,00 % VISSOLAR Bond 2023/2028 soll voraussichtlich am 15. Dezember 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Eckdaten des VISSOLAR Bonds 2023/2028 Emittentin B4H Brennstoffzelle4Home GmbH Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro Kupon 9,00 % p.a. Status Nicht nachrangig, unbesichert ISIN/WKN DE000A351N89/A351N8 Stückelung 1.000 Euro Ausgabepreis 100 % Angebotsfrist 27. Juni 2023 bis 26. Juni 2024 (12 Uhr) Angebot Öffentliches Angebot in Luxemburg und Deutschland

Privatplatzierung in Luxemburg, Deutschland und bestimmten weiteren Staaten Valuta 25. August 2023 Laufzeit 5 Jahre: 25. August 2023 bis 25. August 2028 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 25. Februar und am 25. August eines jeden Jahres (erstmals am 25. Februar 2024) Rückzahlungstermin 25. August 2028 Rückzahlungsbetrag 100 % Sonderkündigungsrechte der Emittentin Vom 25. August 2026 bis 24. August 2027 (einschließlich) zu 102 % des Nennbetrags

Vom 25. August 2027 bis 24. August 2028 (einschließlich) zu 101 % des Nennbetrags

Clean-up-Option Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel

Drittverzug

Negativverpflichtung

Positivverpflichtung

Transparenzverpflichtung Prospekt Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland

Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Anwendbares Recht Deutsches Recht Börsensegment Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse); voraussichtlich ab 15. Dezember 2023 Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH



