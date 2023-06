DJ RWI für dynamische Preissysteme als Alternative zu Deutschlandticket

BERLIN (Dow Jones)--Weil das 9-Euro-Ticket nach einer Analyse des RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und der Yale University "nur geringe Auswirkungen auf die Autonutzung" hatte, plädieren die Forscher für eine Alternative zum kürzlich eingeführten Deutschlandticket. Die Einführung eines subventionierten, aber dynamischen ÖPNV-Tarifs in Verbindung mit einer dynamischen Straßennutzungsgebühr anstelle eines subventionierten, pauschalen Monatstickets könnte den Umstieg vom Auto auf den ÖPNV deutlich begünstigen, schrieben sie in der Fachzeitschrift Nature.

Die Forscher plädierten für ein dynamisches Preissystem: Dieses zweiteilige System umfasse sowohl die Autonutzung als auch den ÖPNV. Es beinhalte dynamische Tarife für den ÖPNV mit besonders günstigen Preisen außerhalb der Hauptverkehrszeiten. Die für ein solches Preissystem erforderliche Subventionierung würde zumindest anteilig über dynamische Straßennutzungsgebühren erfolgen können. Diese Straßennutzungsgebühren könnten mittels digitaler Lösungen erhoben werden, die bereits in anderen Ländern erprobt seien. In Kombination würden diese Maßnahmen Anreize für den Umstieg vom Auto auf den ÖPNV schaffen und optimale Anreize zur gleichmäßigen Auslastung des ÖPNV und der Straßen setzen.

"Das von uns vorgeschlagene Preissystem ist für die Kundinnen und Kunden des ÖPNV nicht teurer. So könnten die Preise in Stoßzeiten den heutigen Preisen entsprechen, und in Zeiten leerer Busse und Bahnen würden sie auf einen sehr niedrigen Preis, möglicherweise sogar auf null Euro, sinken", erklärte Studienleiter und RWI-Mobilitätsexperte Mark Andor. Solle das 49-Euro-Ticket aus politischen Gründen beibehalten werden, könnten dynamische Preise auch ergänzend zum Deutschlandticket eingeführt werden, erklärte RWI-Wissenschaftler Sven Hansteen. "In diesem Fall würden die dynamischen Preise nicht für Abonnentinnen und Abonnenten gelten, jedoch allen anderen potenziellen Kundinnen und Kunden einen optimalen Tarif bieten", sagte er.

