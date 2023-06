© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Antonio Gravante



Einer der pessimistischsten Strategen an der Wall Street sagt, dass die US-Aktienmärkte vor einer "Mauer aus Sorgen" stehen, die in naher Zukunft zu einem starken Ausverkauf führen könnte.

"Für den S&P 500 besteht das Risiko eines kurzfristigen Abschwungs", zitiert Bloomberg Michael Wilson von Morgan Stanley, legendärer Wall Street-Bär. Er geht davon aus, dass der Leitindex dieses Jahr bei 3.900 Punkten - also knapp zehn Prozent unter dem Schlusskurs vom Montag - abschließen werde. Erst im zweiten Quartal des nächsten Jahres erwartet er wieder einen Anstieg auf 4.200 Punkte. "Der Gegenwind überwiegt deutlich und wir glauben, dass die Risiken für eine größere Korrektur selten höher waren", so Wilson in einer Kundenmitteilung vom Montag.

Morgan Stanley bleibt bei einer Gewinnprognose, die unter dem Marktkonsens liegt. Der Stratege erwartet für den S&P 500 in diesem Jahr einen Gewinn pro Aktie von 185 US-Dollar gegenüber der durchschnittlichen Schätzung von 220 US-Dollar. Laut Wilson werden die sich verschlechternde Preisgestaltung und die Enttäuschung über den Umsatz schließlich die Ursachen für die verfehlten Gewinne sein.

Neben den Gewinnrisiken wies Wilson auch erneut auf den Gegenwind durch die sich verschlechternde Liquidität aufgrund der Rekordemissionen von Staatsanleihen und der schwindenden steuerlichen Unterstützung hin. Zudem gebe es schlechte technische Daten für den Aktienmarkt, wie z. B. eine schwache Marktbreite.

Deutsche Bank-Strategen erklärten bereits am Freitag in einer Mitteilung, dass ein moderater Ausverkauf von drei bis fünf Prozent beim S&P 500 überfällig sei. Der letzte bedeutende Rückgang vom März sei schließlich bereits mehr als drei Monate her.

Der S&P 500 hatte zu Beginn des Monats den höchsten Stand seit April 2022 erreicht. Nun gibt der Leitindex seit einigen Handelssitzungen wieder nach. Befürchtungen, dass die US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation die Wirtschaft doch noch in eine Rezession treiben könnte, kehren zurück.

Morgan Stanleys Wilson geht davon aus, dass Anleger sich in diesem Umfeld defensiver aufstellen werden und erwartet daher eine bessere Performance von Value-Aktien gegenüber Wachstumswerten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion