EZB-Präsidentin Christine Lagarde will auf dem EZB-Forum im portugiesischen Sintra noch nicht den Sieg über die Inflation verkünden. Für ein Ende der straffen Geldpolitik sei es noch zu früh. Wie reagieren die Märkte?

Die Inflation in der Eurozone ist nach Ansicht der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, weiterhin zu hoch. Es sei zu früh, den Sieg über den Anstieg der Verbraucherpreise zu verkünden. Das erklärte Lagarde am Dienstag beim EZB-Forum im portugiesischen Sintra.

In ihrer Rede auf dem Zentralbanktreffen in Sintra sagte sie laut dpa wörtlich: "Unsere Aufgabe ist (...) noch nicht erfüllt. Sofern sich die Aussichten nicht wesentlich ändern, werden wir die Leitzinsen im Juli erneut anheben."

Und weiter: "Es ist unwahrscheinlich, dass eine Zentralbank in naher Zukunft mit absoluter Überzeugung erklären kann, dass die Leitzinsen ihren Höchststand erreicht haben."

Die Gesamtinflation in der Eurozone lag im Mai bei 6,1 Prozent, nach sieben Prozent im April. Ziel der EZB ist es jedoch, die Inflation auf zwei Prozent zu senken. Im Kampf gegen die Inflation hat die EZB den Leitzins seit Juli 2022 bisher um 400 Basispunkte angehoben.

Gita Gopinath, stellvertretende geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, erklärte unterdessen gegenüber CNBC, dass die Zentralbanker "die Straffung fortsetzen und vor allem [die Zinssätze] für eine Weile auf einem hohen Niveau halten sollten."



Der DAX startete mit einem leichten Plus in den heutigen Handelstag, gab die Gewinne aber schnell wieder ab. Aktuell notiert er leicht im Minus bei 15.801 Punkten. Der EURO STOXX 50 hingegen notiert weiterhin minimal im Plus bei 4.286 Punkten (Stand: 27.06.2023, 10:50 Uhr).

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion