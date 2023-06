Der DAX ist am Vortag erneut zurückgekommen und lag im Tagestief bei 15.713 Punkten. Und damit erneut direkt an der unteren Begrenzung des steigenden Trendkanals im Tageschart. Der DAX prallte hier wieder nach oben ab und ging mit einer bullischen Tageskerze bei 15.813 Punkten aus dem Handel. Am heutigen Dienstag konnte der DAX bis 15.895 Punkte ansteigen, zeigt sich aktuell aber wieder tiefer bei 15.810 Punkten. Am Vortag hieß es: "Weiterhin im ...

