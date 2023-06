EQS-News: BIKE24 Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Erste physische Hauptversammlung der Bike24 Holding AG: Weitere internationale Expansion im Fokus Dresden, 27. Juni 2023. Die heutige ordentliche Hauptversammlung der Bike24 Holding AG (BIKE24) hat allen Beschlussvorschlägen der Verwaltung zugestimmt. Insgesamt waren 85,97 Prozent des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Dies entspricht 37.969.138 Aktien. Gegenstand der Beschlussfassungen waren unter anderem die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat sowie die Wiederwahl der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum (Konzern-)Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023. Im Rahmen ihrer Präsentation erläuterten die Vorstandsmitglieder Andrés Martin-Birner, CEO, und Timm Armbrust, CFO, die Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2022, gaben einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr und erläuterten die Fortschritte bei der internationalen Expansionsstrategie des Unternehmens. "Wir freuen uns über das große Interesse und die rege Teilnahme unserer Aktionärinnen und Aktionäre an unserer diesjährigen Hauptversammlung - der ersten in Präsenz, die uns die Möglichkeit gab in den direkten persönlichen Austausch zu gehen. Das positive Votum zu den vorgelegten Punkten bestärkt uns in unserer zukunftsorientierten Strategie und zeigt das Vertrauen unserer Anteilseigner in unser Unternehmen. Durch die große Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre sehen wir uns in unserer Strategie, die die Basis für zukünftiges Wachstum bildet, bestätigt", sagte Andrés Martin-Birner, Vorstandsvorsitzender und Mitgründer von BIKE24. Weitere Informationen und Pressematerial finden Sie hier: Website Pressekontakt: Olga de Gast E-Mail: presse@bike24.net +49 151 27053924 Investor Relations: Moritz Verleger E-Mail: ir@bike24.net +49 151 24140166 Über BIKE24 BIKE24 gehört zu den führenden E-Commerce-Fahrradplattformen in Kontinentaleuropa. Der Online-Händler mit Fokus auf das Premiumsegment ist die zentrale Anlaufstelle für die schnell wachsende Community der Fahrrad- Enthusiasten und fördert so die grüne Mobilität. 2002 gegründet, hat er sich schnell zu einem in Kontinentaleuropa führenden und weltweit agierenden E-Commerce-Unternehmen in diesem stark wachsenden Markt entwickelt. Unter der Leitung von CEO und Mitgründer Andrés Martin-Birner bietet der Online-Shop den Kunden heute 77.000 Artikel von mehr als 800 Marken. Damit verfügt BIKE24 in Kontinentaleuropa über das breiteste Sortiment an Markenprodukten der Branche. Die Online-Fahrradplattform ist bereits mit acht lokalen Online-Shops in Deutschland (bike24.de), Österreich (bike24.at), Spanien (bike24.es), Frankreich (bike24.fr), Italien (bike24.it), den Niederlanden (bike24.nl), Belgien (bike24.be) und Luxemburg (bike24.lu) in Kontinentaleuropa präsent. Darüber hinaus beliefert der internationale Shop (bike24.com) Kunden auf der ganzen Welt.



