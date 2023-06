Tel Aviv, Israel und Palo Alto, Calif. (ots/PRNewswire) -Diese jüngste Finanzierungsrunde stärkt die Position des Unternehmens als Vorreiter bei der Digitalisierung in der Mobilitätsbranche und schafft die Voraussetzungen für weiteres Wachstum und Innovation.TEL AVIV, Israel und PALO ALTO, Calif., 27. Juni 2023 NoTraffic (https://notraffic.tech/), die führende Mobilitätsplattform, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Serie-B-Finanzierung in Höhe von 50 Millionen Dollar unter der Leitung von M&G Investments und mit Beteiligung von VNV Global (https://vnv.global/) und UMC Capita (http://www.umccapital.com/en)l sowie den bestehenden Investoren Grove Ventures (https://www.grovevc.com/), Vektor Partners (https://www.vektorpartners.com/), Next Gear Ventures (https://www.nextgear.fund/), North First Ventures (https://www.n1v.com/), Meitav Investment House (https://en.meitav.co.il/), Alchimia Investments (https://alchimiainvestments.com/), und TMG bekannt. Die neue Runde ermöglicht es NoTraffic, seine Wachstumsdynamik zu beschleunigen und die Produktion, Forschung und Entwicklung sowie den Vertrieb in neuen globalen Märkten wie Japan, Italien, Deutschland und Großbritannien zu steigern.Der Kerninfrastrukturmarkt von NoTraffic erfährt derzeit erheblichen Rückenwind und seine bisher erfolgreichste Periode, unter anderem dank des 1.2 Billionen Dollar schweren US-Infrastrukturgesetzes (https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/11/06/fact-sheet-the-bipartisan-infrastructure-deal/#:~:text=This%20Bipartisan%20Infrastructure%20Deal%20will,too%20often%20been%20left%20behind.). Darüber hinaus treiben mehrere strukturelle Faktoren die Nachfrage nach digitaler Transformation im Mobilitätsbereich weiter an. Dazu gehört nicht zuletzt die dringende Notwendigkeit, die Zahl der Verkehrstoten zu verringern, die jährlich um 12 % zunehmende Verkehrsüberlastung zu lindern und die CO2-Emissionen im Straßenverkehr zu reduzieren, die 29 % (https://www.epa.gov/greenvehicles/fast-facts-transportation-greenhouse-gas-emissions) der gesamten Emissionen in den USA ausmachen. NoTraffic ist gut aufgestellt, um diesen digitalen Wandel mit seinen effektiven, praktischen und wirtschaftlichen Lösungen zu unterstützen.Das Verkehrsmanagement ist seit 1914 praktisch unverändert geblieben. Die meisten Ampeln arbeiten noch immer nach vorgegebenen Zeitplänen. Mit einer nahtlos einsetzbaren Lösung, die in die bestehende Infrastruktur nachgerüstet werden kann, bietet NoTraffic eine einzigartige KI-gestützte Plattform in Verbindung mit einer softwaredefinierten SaaS-Plattform, die es Verkehrsministerien und anderen Beteiligten ermöglicht, den Verkehr in Echtzeit zu managen. NoTraffic fungiert als zentrale Anlaufstelle für alle Mobilitätsbedürfnisse und reduziert die Abhängigkeiten von teuren vertikalen Lösungen mit eingeschränkter Interoperabilität. NoTraffic bietet den allerersten Mobilitätsmarktplatz mit Zugang zu mehreren Diensten für mehr Sicherheit, Datenanalyse, Effizienz, Erkennung und mehr. Durch die Nutzung eines Netzwerks intelligenter Sensoren, die an signalisierten Kreuzungen, Konfliktpunkten oder komplexen Straßen eingesetzt werden, gibt die Plattform Verkehrsbehörden und Infrastrukturbetreibern die Möglichkeit, den Verkehrsfluss für alle Verkehrsarten - Autos, Fahrräder, Busse, Fußgänger und weitere - vollständig zu kontrollieren und zu priorisieren. NoTraffic nutzt die Edge-Computing-Technologie und leistet damit Pionierarbeit für eine beispiellose softwaredefinierte Infrastruktur, die die Entscheidungsfindung in Echtzeit sowohl auf lokaler als auch auf Cloud-Ebene erleichtert."NoTraffic ist bereit, das Verkehrsmanagement über die Grenzen der bestehenden Infrastruktur hinaus zu erweitern. Ähnlich wie Mobiltelefone das Festnetzgeschäft verändert haben, war es Apples App Store, der die Tür zu einer Vielzahl neuer Anwendungen, Geschäftsmodelle und Einnahmequellen öffnete. Die SaaS-Plattform von NoTraffic ist so konzipiert, dass sie in ähnlicher Weise einzigartige Einblicke und Funktionalitäten schafft, die den Beteiligten flexibel und ohne Änderungen an der Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden können.", sagte Tal Kreisler, Mitbegründer und CEO von NoTraffic. "Diese Finanzierung ist ein weiterer Schritt unserer Mission, die Art und Weise, wie der Verkehr heute verwaltet wird, zu revolutionieren und die nächste Generation fortschrittlicher Mobilitätsdienste zu ermöglichen, um unsere Infrastruktur besser an das Aufkommen autonomer Fahrzeuge anzupassen."NoTraffic verwandelt in kürzester Zeit jede signalisierte Kreuzung in ein mit der Cloud verbundenes, dynamisches Netzwerk, das in der Lage ist, das gesamte Verkehrsgeschehen in einem bestimmten Gebiet zu erfassen, um sofort auf alle Verkehrsteilnehmer reagieren zu können. Das System vereint und teilt Daten, die von NoTraffic's eigenen intelligenten Edge-Sensoren generiert werden, mit Daten von vernetzten und autonomen Fahrzeugen (V2X) und anderen Datenquellen, um den Verkehrsfluss in Echtzeit zu steuern. Diese Technologie ermöglicht einen Wendepunkt in der Kommunikation zwischen den Verkehrsteilnehmern und der Verkehrsinfrastruktur und wird einen fundamentalen Meilenstein in der Entwicklung der nächsten Generation der Mobilität darstellen."NoTraffic löst seit langem bestehende städtische Probleme und unternimmt gleichzeitig entscheidende Schritte, um die Straßen auf die Zeit vernetzter und autonomer Fahrzeuge vorzubereiten", sagte Carl Vine von M&G Investments."Der eindeutige Wertbeitrag von NoTraffic wird durch das robuste Geschäftsmodell und die klare Vision für die Zukunft unterstützt. Wir glauben, dass das Unternehmen seine innovative Technologielösung skalieren kann, um einen bedeutenden Anteil an diesem spannenden und wichtigen Sektor zu gewinnen. Auf diese Weise wird NoTraffic unsere städtische Umwelt sauberer, sicherer und effizienter gestalten", fügte Praveg Patil vom Catalyst-Team von M&G Investments hinzu.NoTraffic arbeitet mit einem Netzwerk von Partnern und Distributoren zusammen, um lokale und staatliche Verkehrsministerien zu unterstützen und eine effiziente und erschwingliche Plattform anzubieten, die sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur einfügt. Es wird derzeit an zahlreichen Standorten in ganz Nordamerika eingesetzt, unter anderem in Kalifornien, Texas, Pennsylvania, Colorado und Georgia, und bedient täglich Millionen von Fahrzeugführern. Die innovative Technologie des Unternehmens wurde ausgezeichnet und in die TIME100 Liste der einflussreichsten Unternehmen (https://time.com/collection/time100-companies-2022/) im Jahr 2022 aufgenommen.Über NoTraffic NoTraffic (https://notraffic.tech/), der Entwickler der weltweit führenden Mobilitätsplattform, hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Rückgrat des Verkehrs zu digitalisieren und die nächste Generation der Verkehrsmobilität zu optimieren. Die Plug-and-Play-Plattform des Unternehmens für autonomes Verkehrsmanagement nutzt KI und Edge Computing, um signalgesteuerte städtische Kreuzungen zu einem vollautomatischen, mit der Cloud verbundenen Knotenpunkt umzugestalten. In weniger als zwei Stunden nach der Installation kann die Plattform alle Verkehrsteilnehmer klassifizieren - private Fahrzeuge, öffentliche Verkehrsmittel, Rettungsdienste, Fußgänger und weitere - und entsprechend auf die Verkehrsbedingungen in Echtzeit reagieren, um Reisezeiten und Emissionen zu reduzieren und die Sicherheit zu verbessern. NoTraffic wurde vom TIME Magazine in die Liste der 100 einflussreichsten Unternehmen aufgenommen und genießt das Vertrauen führender nordamerikanischer Staaten. NoTraffic hat strategische Partnerschaften mit großen Kommunikationsunternehmen wie AT&T und Rogers Communications geschlossen. Das Unternehmen wurde 2017 von Tal Kreisler, Uriel Katz und Or Sela gegründet.Um mehr über NoTraffic zu erfahren, besuchen Sie uns auf dieser Internetseite: https://www.notraffic.techÜber M&G Investments M&G Investments hat diese Investition aus Mitteln getätigt, die seine Catalyst-Strategie beinhalten. Catalyst ist eine globale, flexible Strategie, die in Unternehmen mit innovativen Lösungen für einige der größten ökologischen und sozialen Herausforderungen der Welt investiert."M&G Investments ist Teil von M&G plc, einem Finanzdienstleister mit einem verwalteten Vermögen von über 425 Milliarden Dollar (Stand: 31. März 2023). M&G plc hat Kunden in Großbritannien, Europa, Amerika und Asien, darunter private Sparer und Anleger, Inhaber von Lebensversicherungspolicen und Mitglieder von Pensionsplänen.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: https://global.mandg.com/ (https://www.mandg.com/)Medienkontakt:Mike KatznelsonHeadline Mediamike.katznelson@headline.media IL: +972 58 428 8810US: +1 914 373 7841View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-zukunft-vorantreiben-notraffic-forciert-mit-50-millionen-dollar-aus-der-serie-b-die-entwicklung-der-nachsten-generation-von-mobilitatsinfrastrukturen-301864249.htmlOriginal-Content von: NoTraffic, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170889/5544569