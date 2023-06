Der Name ändert sich, das große Potential bleibt

Anzeige / Werbung

Rund um das Marban-Projekt ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Verwechselungen und daraus resultierenden Fehleinschätzungen gekommen. Um diesen Irritationen in Zukunft vorzubeugen, hat sich O3 Mining Inc. (TSX.V: OIII, FSE: 15A) entschlossen, den Namen des Projekts und jenen der angrenzenden Explorationsliegenschaft zu ändern. Das Marban-Engineering-Projekt wird deshalb in Marban-Alliance-Projekt umbenannt. Gleichzeitig wird das bislang als Marban Regional bezeichnete Projekt, das große regionale Ex

Rund um das Marban-Projekt ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Verwechselungen und daraus resultierenden Fehleinschätzungen gekommen. Um diesen Irritationen in Zukunft vorzubeugen, hat sich O3 Mining Inc. (TSX.V: OIII, FSE: 15A) entschlossen, den Namen des Projekts und jenen der angrenzenden Explorationsliegenschaft zu ändern. Das Marban-Engineering-Projekt wird deshalb in Marban-Alliance-Projekt umbenannt. Gleichzeitig wird das bislang als Marban Regional bezeichnete Projekt, das große regionale Explorationsgrundstücke umfasst, fortan unter dem Namen Horizon-Projekt firmieren.

Wie Jose Vizquerra, der Präsident und Chief Executive Officer von O3 Mining, bei der Vorstellung des neuen Namens betonte, wurde die Bezeichnung Marban-Allicance-Projekt gewählt, weil diese sehr gut das Engagement von O3 Mining ausdrückt, die Liegenschaft zum Wohl aller in der Region vertretenen Interessensgruppen weiterzuentwickeln.



Es geht somit darum, für alle Partner eine Win-win-Situation aufzubauen. Dabei stehen eine nachhaltige Entwicklung des Projekts und die soziale Verantwortung für die Menschen und die Umwelt in der Region für O3 Mining im Vordergrund.

Die Unterschiede der Projekte von O3 Mining werden nun auch im Namen deutlich

Zwischen der Minenerschließung und der regionalen Exploration wird damit in Zukunft viel stärker und klarer unterschieden als dies in der Vergangenheit der Fall war. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich das Marban-Alliance-Projekt in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium befindet. Die hier anstehenden Projekte und Aufgaben erfordern daher oftmals die unterstützenden Arbeiten externer Berater und Dienstleister.



Eine dieser Aufgaben ist die in Arbeit befindliche Studie zur technischen und wirtschaftlichen Machbarkeit des Minenprojekts. Sie kommt gut voran und wird den Aktionären und Interessenten schon im nächsten Jahr ein detailliertes und belastbares Bild zur Profitabilität des angestrebten Minenbetriebs an die Hand geben.



Das zuvor Marban Regional genannte Projekt wird mit dem Grundstück Héva verschmolzen und in Horizon-Projekt umbenannt. Hier stehen die Arbeiten zur Exploration erst relativ am Anfang. Die aktuellen Erkenntnisse deuten jedoch bereits an, dass die lokalisierte Mineralisierung bedeutend und das Potential damit sehr groß ist. All dies soll in dem neuen Namen Horizon zum Ausdruck gebracht werden.