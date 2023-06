DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.05 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.379,00 +0,2% +11,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.925,25 +0,5% +32,6% Euro-Stoxx-50 4.287,52 +0,2% +13,0% Stoxx-50 3.933,54 -0,1% +7,7% DAX 15.819,26 +0,0% +13,6% FTSE 7.450,55 -0,0% +0,0% CAC 7.190,05 +0,1% +11,1% Nikkei-225 32.538,33 -0,5% +24,7% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,69 -0,13

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,52 69,37 -1,2% -0,85 -13,7% Brent/ICE 73,20 74,18 -1,3% -0,98 -12,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,61 31,98 +2,0% +0,63 -59,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.921,56 1.923,31 -0,1% -1,75 +5,4% Silber (Spot) 22,86 22,83 +0,2% +0,04 -4,6% Platin (Spot) 934,03 929,00 +0,5% +5,03 -12,5% Kupfer-Future 3,77 3,78 -0,3% -0,01 -1,2%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach einer schwierigen Phase für die Aktienmärkte dürften die Bullen am Dienstag zum Start an der Wall Street wieder die Kontrolle übernehmen. Der S&P-500 ist in fünf der vergangenen sechs Sitzungen aufgrund anhaltender Sorgen über eine Konjunkturabkühlung und wegen Gewinnmitnahmen von Fondsmanagern gefallen. Teilnehmer verweisen auf das sich nähernde Halbjahresende. "Die letzte Handelswoche sowohl des Quartals als auch des Halbjahres führt in der Regel zu einer gewissen Neugewichtung der Portfolios, insbesondere angesichts der Stärke der großen Technologiewerte im bisherigen Jahresverlauf", so Richard Hunter, Head of Markets bei Interactive Investor. Demzufolge sei es vor allem an der Nasdaq nach einem starken Lauf zu Gewinnmitnahmen gekommen. Die Aktien von Nvidia zum Beispiel sind in den vergangenen fünf Tagen um 5,5 Prozent gefallen, nachdem sie in diesem Jahr bisher um 178 Prozent vorgerückt sind. Am Dienstag tendieren sie vorbörslich etwas fester.

Vor Börsenstart werden noch Walgreens Boots Alliance und Mastercard Zahlen vorlegen. Arena Group Holdings gewinnen vorbörslich gut 7 Prozent. Auslöser ist ein Bericht des Wall Street Journal, wonach das Medienunternehmen Group Black in Gesprächen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Arena sei, dem Herausgeber von mehr als 50 Publikationen, darunter Sports Illustrated. Illumina plant, die Zahl der Mitarbeiter weiter zu reduzieren, als Teil einer breiteren Anstrengung, die Betriebskosten zu senken. Der Hersteller von Gensequenzierungsgeräten und -dienstleistungen will dazu auch seinen Immobilienbestand verringern. Der Kurs legt um 0,2 Prozent zu. Für die Robinhood-Aktie geht es um 0,3 Prozent aufwärts. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass der Finanzdienstleister weitere etwa 7 Prozent seiner Vollzeitmitarbeiter, etwa 150, entlasse.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/Walgreens Boots Alliance Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Mai PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juni PROGNOSE: 104,0 zuvor: 102,3 Neubauverkäufe Mai PROGNOSE: -1,2% gg Vm zuvor: +4,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Behauptet - Die europäischen Aktienmärkte geben am Dienstagmittag die Aufschläge aus dem Handelsverlauf wieder ab. Händler sind weiterhin vorsichtig und verweisen auf die Gefahr, dass die Notenbanken bei der Straffung der Geldpolitik überziehen: "Damit könnte die Konjunktur ein zweites 'Rezessionsbein' ausbilden", befürchtet ein Marktteilnehmer. Im Fokus stehen damit im Tagesverlauf die Aussagen vom Notenbanker-Treffen in Portugal. Auf Branchenseite führen Banken und Versicherungen mit Aufschlägen ihrer Stoxx-Branchenindizes von bis zu 0,6 Prozent die Gewinnerliste an. Die Verliererseite wird dagegen von den Öltiteln im Umfeld kräftig fallender Ölpreise sowie den Pharma-Aktien und den Papieren Nahrungsmittel- und Getränkebranche angeführt. Am deutschen Markt steigen Commerzbank um 1,8 Prozent und Siemens Energy um 2,3 Prozent, beide Titel hatten zuletzt unter Druck gestanden. Auf der anderen Seite geben Infineon, VW und Merck jeweils etwa 2 Prozent ab. Auf Erholungskurs liegen auch Immobilientitel, im DAX steigen Vonovia um 1,5 Prozent. Allerdings verlieren Hamborner REIT 5 Prozent. Das Immobilienunternehmen hat die Prognose für den Nettoinventarwert (NAV) kräftig gesenkt. Der Gucci-Eigentümer Kering (+0,7%) kauft den für den Herrenduft Aventus bekannten Luxusparfümhersteller Creed. Damit will der Luxusgigant in den schnell wachsenden Sektor für Kosmetik und Düfte expandieren. Für die Aktie von Prosus geht es gleich um 6 Prozent nach oben. Den Impuls liefert, dass Naspers das Beteiligungsgeflecht mit der europäischen Tochter Prosus vereinfachen will, um die Fortführung von Aktienrückkäufen zu ermöglichen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Mo, 18:40 % YTD EUR/USD 1,0949 +0,4% 1,0925 1,0900 +2,3% EUR/JPY 157,42 +0,6% 156,88 156,49 +12,2% EUR/CHF 0,9792 +0,2% 0,9779 0,9760 -1,1% EUR/GBP 0,8604 +0,3% 0,8576 0,8574 -2,8% USD/JPY 143,77 +0,2% 143,61 143,57 +9,7% GBP/USD 1,2726 +0,1% 1,2739 1,2713 +5,2% USD/CNH (Offshore) 7,2217 -0,3% 7,2148 7,2446 +4,2% Bitcoin BTC/USD 30.679,72 +1,7% 30.295,45 30.245,68 +84,8%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während Tokio der leichteren Tendenz der US-Börsen folgte, ging es an den chinesischen Börsen kräftiger nach oben. Der japanische Nikkei-Index schloss nach zwischenzeitlich größeren Verlusten 0,5 Prozent im Minus mit 32.583 Punkten, auch der Kospi in Südkorea gab nach, aber nur minimal. Marktteilnehmer in Tokio führten als Belastungsfaktor weiter Konjunktursorgen an, die von den jüngsten falkenhaften Auftritten der Notenbanken noch befeuert worden seien. Für Kauflaune an den chinesischen Börsen sorgte Ministerpräsident Li Qiang. Er zeigte sich zuversichtlich für die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes und erwartet, dass das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal den Anstieg in den ersten drei Monaten voraussichtlich übertreffen wird. Zudem sei das Land auf Kurs, sein 2023er-Wachstumsziel von rund 5 Prozent zu erreichen. Der HSI in Hongkong erholte sich nach zuletzt teils deutlicheren Ausreißern nach unten um 2,0 Prozent (Späthandel), in Schanghai ging es um 1,2 Prozent nach oben. Auch die Börse in Sydney zeigte sich erholt, nach einer viertägigen Verlustserie legte das Marktbarometer um 0,6 Prozent zu.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Dienstag auf der Stelle. Nach Einschätzung der Commerzbank-Marktstrategen werden die Kommentare der EZB-Tagung in Sintra den gesamten Handelstag über das Geschehen dominieren. Nach der Begrüßungsansprache vom Vorabend hält EZB-Chefin Christine Lagarde aktuell die Eröffnungsrede, gefolgt von verschiedenen Sitzungen und Panels mit makroökonomischem Schwerpunkt.

Mehr Aufmerksamkeit als sonst dürfte am Vormittag die Zuteilung im Rahmen des wöchentlichen Hauptrefinanzierungsgeschäfts der EZB erhalten. Das Geschäft werde am Dienstag abgewickelt, an dem Tag also, an dem mehr als 500 Milliarden Euro an TLTRO-Anleihen zurückgezahlt werden müssen. Die jüngste Beteiligung lag in der Regel zwischen 1 und 2 Milliarden Euro, der Durchschnitt der vergangenen drei Jahre lag unter 1 Milliarde.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BAYER

startet die entscheidende klinische Phase-III-Untersuchung für ein neuartiges Kontrastmittel in der Radiologie, dessen Gadolinium-Anteil um 60 Prozent geringer ist als üblich. Es wäre bei einem Erfolg die niedrigste Dosis für ein Mehrzweck-MRT-Kontrastmittel, teilte der Pharma- und Agrarkonzern in Berlin mit. Gadoquatrane werde in zwei multinationalen Studien erprobt, einerseits bei Erkrankungen des Zentralnervensystems und andererseits bei allen übrigen Erkrankungen.

DEUTSCHE BÖRSE

strebt nach den Worten ihres Vorstandsvorsitzenden Theodor Weimer nach der geplanten Übernahme des dänischen Softeware-Anbieters Simcorp vorerst keine weitere Milliarden-Transaktion an. Im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten schloss Weimer aber Transaktionen im dreistelligen Millionenbereich nicht aus. Außerdem sagte er, dass die Börse vor allem mit dem Bereich Investment Management Solutions wachsen wolle und an einen Einstieg ins Private-Equity-Geschäft denke.

AUDI

Im Diesel-Betrugsprozess ist der frühere Audi-Chef Rupert Stadler zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt worden. Stadler hatte in dem Prozess ein Geständnis abgelegt und dabei Betrugsvorwürfe eingeräumt; ihm war vorgeworfen worden, den Verkauf von mit Abschalteinrichtungen manipulierten Dieselfahrzeugen nicht gestoppt zu haben.

INTILLION

zieht es an die Börse. Wie der Anbieter von Energiespeichern aus Paderborn mitteilte, ist der Börsengang im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) für das 3. Quartal 2023 geplant. Das Angebot soll primär aus neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bestehenden Aktien des bisherigen Alleinaktionärs Hoppecke Rail Systems bestehen.

LINDE

erweitert sein Standbein in China. Wie der Konzern mitteilte, sollen mehrere Luftzerlegungsanlagen in dem Land übernommen werden. Dafür werde die Zusammenarbeit mit der Wanhua Chemical Group ausgebaut.

PORSCHE

hat sich eine revolvierende Kreditlinie über 2,5 Milliarden Euro gesichert. Eine Nachhaltigkeitskomponente wurde in die Kreditlinie integriert. Die Finanzierungskosten seien an die Entwicklung des Anteils der ausgelieferten rein elektrischen Fahrzeuge am Gesamtabsatz geknüpft.

PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING

hat sich nach ihrem Debüt am Anleihemarkt im April abermals Geld mit Hilfe eines Schuldtitels beschafft. Mit 1,25 Milliarden Euro fiel das Volumen noch um 500 Millionen Euro größer aus als im Frühjahr. Mit dem Erlös solle die restliche Bankenfinanzierung für die Übernahme von Stammaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG aus dem vergangenen Jahr teilweise abgelöst werden.

RHEINMETALL

hat von den Niederlanden und Dänemark im Rahmen der internationalen Panzerkoalition einen Auftrag für die Lieferung von Kampfpanzern vom Typ Leopard 2A4 an die Ukraine erhalten. Der nun erteilte Auftrag habe ein Volumen im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich.

GSK

Die US-Gesundheitsbehörde gewährt GSK im Zulassungsverfahren für seinen Impfstoffkandidaten gegen die sexuell übertragbare Infektion Gonorrhoe ein Schnellverfahren. Derzeit wird das potenzielle Vakzin gegen die umgangssprachlich auch als Tripper bekannte Erkrankung in einer klinischen Phase-II-Studie an gesunden Erwachsenen im Alter von 18 bis 50 Jahren erprobt, die als Risikopatienten für die sexuell übertragbare Infektion gelten.

NASPERS

hat den Umsatz dank seiner Beteiligungen im E-Commerce-Sektor im vergangenen Geschäftsjahr gesteigert. Eine niedrigere Profitabilität sorgte allerdings für einen deutlichen Gewinnrückgang.

LORDSTOWN/FOXCONN

Ein Streit mit dem Auftragsfertiger Foxconn bedeutet für Lordstown Motors die Insolvenz. Wie der US-Hersteller leichter elektrischer Nutzfahrzeuge mitteilte, hat er Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts beantragt, um das Geschäft zu restrukturieren. Zudem hat Lordstown Foxconn, auch bekannt als Hon Hai Technology, wegen Betrugs und Vertragsbruchs verklagt.

ORANGE/MASMOVIL

Das geplante Gemeinschaftsunternehmen von Orange und Masmovil in Spanien stößt bei der EU-Kommission auf Widerstand. Den Unternehmen wurde die vorläufige Einschätzung der Kommission zugestellt, wonach das Joint Venture den Wettbewerb reduzieren und zu höheren Preisen führen könnte. Die EU hatte im April eine vertiefte Untersuchung des Deals eingeleitet.

ROBINHOOD

streicht angesichts eines nachlassenden Handelsgeschäfts erneut Stellen. 7 Prozent der Vollzeitstellen oder etwa 150 Jobs sollen wegfallen, wie aus einer internen Mitteilung von Robinhood Markets hervorgeht. Das Wall Street Journal hatte Einblick in die Mitteilung.

