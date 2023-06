Der einstige Wasserstoff-Superstar Nel wird an der Börse weiter durchgereicht. Am Dienstag steht das Papier erneut unter Druck, am Mittag geht es in Frankfurt um 1,3 Prozent auf 1,01 Euro abwärts. Es fehlen also nur noch zwei Cent, dann ist Nel ein Pennystock. Zuletzt hatten sich mehrere Analysten skeptisch geäußert.Wie DER AKTIONÄR bereits am Montag geschrieben hat (siehe Artikel hier), ist die charttechnische Lage bei Nel stark angespannt, nachdem der Titel an der Heimatbörse in Oslo mit Karacho ...

