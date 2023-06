Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA



Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

ISIN: DE0005403901



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 27.06.2023

Kursziel: 148,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter; Tim Kruse, CFA



CEWE nutzt freie Liquidität und attraktives Bewertungsniveau für Aktienrückkaufprogramm



Nachdem die CEWE-Aktie trotz des deutlich über den Markterwartungen liegenden ersten Quartals zuletzt Kursrückgänge hinnehmen musste, vermeldete das Unternehmen nun die Auflegung eines Aktienrückkaufprogramms mit einem Volumen von bis zu 20 Mio. Euro.



Eckdaten bezüglich des verkündeten Aktienrückkaufprogramms: Der Vorstand von CEWE wurde im Rahmen der HV vom 15. Juni 2022 mit einer deutlichen Mehrheit (86,3% der Stimmen) dazu ermächtigt, bis zum Juni 2027 Aktienrückkäufe von bis zu 10% des Grundkapitals zu tätigen. Unter Berücksichtigung des derzeitigen Kursniveaus entspricht das genannte Maximalvolumen von 20 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) rund 3,3% des Grundkapitals. So darf der Vorstand, beginnend mit dem 28. Juni 2023, bis spätestens zum 30. Mai des Folgejahres bis zu 250.000 Aktien über den Markt zurückerwerben. Nachstehend sind hierzu wesentliche Parameter vergangener Aktienrückkäufe zu entnehmen.



[TABELLE]



Vor dem Hintergrund des hohen Liquiditätsbestands i.H.v. 73,1 Mio. Euro (per 31.12.2022), dem Investitionsbedarf von maximal 60 Mio. Euro (CAPEX-Guidance ist als Obergrenze zu verstehen und enthält bereits Wachstumsinvestitionen) sowie dem von uns erwarteten FCF für 2023 von rd. 69 Mio. Euro erachten wir den Rückkauf als sinnvoll, da sich hieraus die Anzahl der ausstehenden Aktien und somit auch die Dividendensumme reduziert. Außerdem verbleibt selbst bei voller Ausnutzung des genehmigten Rückkaufvolumens ausreichend "Firepower", um weitere Übernahmen aus eigener Kraft finanzieren zu können.



Attraktive Bewertungsparameter: Nachdem die Aktie in den vergangenen Wochen einer Abwärtsbewegung folgte, erachten wir den jetzigen Zeitpunkt als gute Kaufgelegenheit. Der Wachstumswert mit Net Cash-Position notiert mit einem KGV 2023 von 11,2x und einem EV/Umsatz 2023 von 0,8x, obwohl anhaltend zweistellige EBIT-Margen erzielt werden.



Fazit: Den jüngsten Kursrückgang erachten wir mit Blick auf die ausschließlich positiven operativen sowie strategischen Meldungen in 2023 als nicht gerechtfertigt und sehen das Potenzial der Aktie im aktuellen Kurs nicht reflektiert. Entsprechend bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung bei einem attraktiven Bewertungsniveau für ein marktführendes Unternehmen, das sich u.E. bezüglich der Finanzkennzahlen "rock solid" zeigt und von einem erfolgreichen Management mit starkem Track Record geführt wird.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27267.pdf



