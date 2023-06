Plug Power Aktie - einst gefeierter Überflieger unter den Wasserstoffwerten. Zuletzt nach dem Analyst Day mit einem Zwischenhoch - wieder schwungvoll über 10,00 USD, ja zwischendurch wieder fast bei 12,00 USD. Dann wieder in den letzten Tagen Bonjour Tristesse. Zinsängste tun Growth-Aktien nicht gut. Dass müssen auch die Anleger bei Plug Power schmerzlich erfahren. Bis heute war operativ seit dem zuletzt bestätigten 1,4 Mrd USD Jahresumsatz-Ziel für 2023 nichts neues zu vermelden und so bröckeln die Kursgewinne der letzten Wochen langsam weg. Am Freitag im Schatten der wieder akuten Zinsängste ...

