DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB/Lagarde: Firmen müssen steigende Arbeitskosten absorbieren

Die Europäische Zentralbank (EZB) muss mit ihrer Geldpolitik nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Wirtschaftsaktivität so stark dämpfen, dass sie die Unternehmen damit daran hindern kann, die durch erhöhte Lohnstückkosten erlittenen Margeneinbußen auszugleichen. Lagarde verwies zur Eröffnung des geldpolitischen Forums in Sintra laut Redetext darauf, dass die Nominallöhne im Euroraum mehrere Jahre lang steigen dürften, wobei der Druck auf die Lohnstückkosten durch ein gedämpftes Produktivitätswachstum noch verstärkt werde. In diesem Umfeld müsse die EZB erstens die Inflationserwartungen unter Kontrolle halten und zweitens dafür sorgen, dass die Unternehmen höhere Arbeitskosten über ihre Gewinne auffangen.

Lindner: Übereinkunft zu Heizungsgesetz "sehr gutes Ergebnis" für FDP

Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat die Einigung zum Gebäudeenergiegesetz als "sehr gutes Ergebnis aus Sicht der FDP" bewertet. "Die Fraktionsspitzen haben eine Übereinkunft getroffen in den letzten Stunden. Die wird jetzt von den Fraktionen insgesamt beraten werden." Dem wolle er nicht vorgreifen. "Von dem, was ich gehört habe, geht es in eine absolut richtige Richtung, nämlich die Frage der Technologiefreiheit zu stärken und auch im Bereich der finanziellen Förderung tragfähige, jetzt konkrete Vereinbarungen zu ergänzen", hob Lindner aber hervor.

Deutschland, Frankreich und Polen erörtern Wirtschaftslage und Budgets

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will in Beratungen mit dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire und der polnischen Finanzministerin Magdalena Rzeczkowska die Lage der Wirtschaft, Haushaltskonsolidierung und die europäische Kapitalmarktunion besprechen. "Wir werden uns mit der wirtschaftlichen Ausgangssituation beschäftigen, Herausforderungen bei der Konsolidierung unserer Haushalte besprechen und über die Vertiefung der Kapitalmarktunion beraten, um auch über private Mittel die Transformation zu finanzieren", erklärte Lindner vor einem Treffen im Format des "Weimarer Dreiecks" auf Schloss Ettersburg bei Weimar.

Nettozuwanderung nach Deutschland auf neuem Höchststand

Im Jahr 2022 sind in Deutschland fast 1,5 Millionen Menschen mehr zu- als ausgewandert. Die Nettozuwanderung stieg mit 1.462.000 mehr Zuzügen als Fortzügen auf einen neuen Höchststand, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Der Wert lag damit mehr als viermal so hoch wie 2021. Im vergangenen Jahr wurden rund 2.666.000 Zuzüge und 1.204.000 Fortzüge registriert.

Mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs im ersten Halbjahr aus Erneuerbaren

Erneuerbare Energien haben im ersten Halbjahr 2023 mehr als die Hälfte des Stromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Nach vorläufigen Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wurden in diesem Zeitraum 52 Prozent des Bruttoinlandstromverbrauchs aus erneuerbaren Energien gewonnen. Das waren 3 Prozentpunkte mehr als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Im Mai war dank des sonnigen Wetters der Ökostromanteil mit 57 Prozent ungewöhnlich hoch, so die Experten.

DIHK fordert Schritte für mehr Wettbewerbsfähigkeit der EU

Die Europäische Union (EU) muss nach Einschätzung der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) dringend die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Wirtschaft stärken. Derzeit stehe der Standort Europa enorm unter Druck. Im Vorfeld der Tagung des Europäischen Rates fordert DIHK-Präsident Peter Adrian konkrete Schritte, um den europäischen Wirtschaftsraum zukunftsfähig zu machen. "Ansonsten droht die EU, im globalen Wettbewerb abgehängt zu werden", warnte er.

China kritisiert EU-Ansatz für weniger enge Wirtschaftsbeziehungen

Die chinesische Führung hat scharfe Kritik am zunehmend China-kritischen Kurs der EU geübt. "Im Westen gibt es einige Leute, die den Begriff 'Verringerung der Abhängigkeit und des Risikos' hochhalten", sagte Regierungschef Li Qiang bei einer Rede beim Weltwirtschaftsforum im nordchinesischen Tianjin. Doch das sei der falsche Weg. Die Weltwirtschaft sei heute eine "Einheit, in der wir alle verwoben sind".

Russische Medienberichte: Verfahren gegen Wagner-Kämpfer eingestellt

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat russischen Medienberichten zufolge ein Verfahren gegen Kämpfer der Söldnertruppe Wagner wegen ihres Aufstands eingestellt. Dies sei erfolgt, da die Teilnehmer des Aufstands "ihre Handlungen, die direkt auf die Begehung des Verbrechens abzielten, eingestellt" hätten, teilte der FSB in einer von russischen Nachrichtenagenturen verbreiteten Erklärung mit.

