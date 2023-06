Das Londoner Büro wird die erste Expansion der Agentur außerhalb Nordamerikas sein.

Das Büro wird den wachsenden Kundenstamm der Antenna Group in Großbritannien und Europa betreuen sowie globale Kunden, die auf den britischen und europäischen Märkten expandieren möchten.

Die Antenna Group bringt eine lokale Perspektive auf globale Probleme ein und wird weiterhin Geschichten über den Klimawandel und die gebaute Umwelt von globaler Bedeutung erzählen und sich für die Age of Adoption-Bewegung einsetzen.

Die Antenna Group, eine weltweit tätige Agentur für Marketing und strategische Kommunikation, gab heute den Start ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich und die Eröffnung eines Büros in London bekannt, das erste in einer Reihe geplanter Expansionen in ganz Europa. Das Büro wird das Dienstleistungsangebot der Agentur erweitern und eine lokalisierte Abdeckung in mehreren ihrer wichtigsten Ökosysteme bieten, darunter Climate Tech, Mobilität und Transport, Gesundheit und die gebaute Umwelt sowie Immobilien.

Die Wahl fiel auf London, weil die Stadt führend im Bereich der Transformationstechnologie ist, sich in der Nähe von führenden Klima-Tech-Journalisten befindet und einen guten Ruf als grünes Finanzzentrum genießt. London wird das erste globale Büro von Antenna sein ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen der Agentur, mit der Age of Adoption-Bewegung globale Wirkung zu erzielen. Darüber hinaus passt das Ziel Londons, bis 2030 den Netto-Nullpunkt zu erreichen, sehr gut zu den seit langem etablierten Werten von Antenna als Nordamerikas größtem klimabezogenen Kommunikationsunternehmen.

Das Büro wird bestehende globale Kunden, die in den britischen und europäischen Markt investieren, strategisch beraten und etablierte britische und europäische Unternehmen vor Ort unterstützen.

"Die Herausforderungen, mit denen die Kunden von Antenna konfrontiert sind, sind global und erfordern strategische Partner, die ihnen helfen können, ihr Geschäft über mehrere Kontinente hinweg zu skalieren", sagte Keith Zakheim, CEO von Antenna. "Die Eröffnung unserer britischen Niederlassung war der logische nächste Schritt nach mehreren abgeschlossenen Projekten in der Region und ist eine natürliche Erweiterung der Arbeit, die Antenna und seine Kunden leisten, um das Age of Adoption weltweit weiter zu beschleunigen."

Der Schritt auf den britischen Markt kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt, da die britische Regierung der Erhöhung der Investitionen in Klimatechnologien für Startups in der Vorgründungs- und Wachstumsphase Priorität einräumt, um mit dem Inflation Reduction Act der Biden-Administration und dem Green Deal Industrial Plan der EU konkurrenzfähig zu bleiben. London selbst hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt, um bis 2030 Netto-Null-Kohlenstoffemissionen zu erreichen. Dieses Ziel wurde kürzlich von seinem ursprünglichen Ziel der Kohlenstoffneutralität bis 2050 revidiert.

"Ähnlich wie das Vereinigte Königreich stehen unsere Kunden an der Spitze des Age of Adoption, der raschen Dekarbonisierung der Weltwirtschaft und des Wiederaufbaus einer nachhaltigen und zukunftssicheren Gesellschaft", so Zakheim weiter. "Unsere erweiterte Präsenz ermöglicht es Antenna, weiterhin mit europäischen und britischen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die unser Engagement für Innovation und Technologie im Namen von Klima, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit teilen."

Das Büro wird von Reed Haeckel, Senior Director of Growth, Europe, und Emily Taylor, Senior Director of Strategy and Research, geleitet, die zusammen mit einem breiteren Netzwerk von Beratern für Öffentlichkeitsarbeit, Public Affairs, Marketing und Kreativität tätig sein werden. Es ist geplant, in den Jahren 2023 und 2024 neue Mitarbeiter einzustellen und die Aktivitäten in Großbritannien und ganz Europa zu erweitern.

Die Antenna Group ist eine integrierte Marketing- und Kommunikationsagentur, die mit den aufregendsten und bahnbrechendsten Unternehmen der Welt in den Bereichen Cleantech, Mobilität, Immobilien, Gesundheitswesen und aufstrebende B2B-Technologien zusammenarbeitet. Unsere Kunden sind transformative und angesehene Unternehmen, Startups, Investoren und gemeinnützige Organisationen, die sich an der Spitze des Age of Adoption befinden der Welt von heute, in der Unternehmen aus allen Wirtschaftssektoren mit Begeisterung Climate Tech und nachhaltige Lösungen übernehmen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.antennagroup.com/.

