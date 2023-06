WEIMAR (dpa-AFX) - Finanzminister Christian Lindner ist zuversichtlich, dass es noch vor Jahresende eine Einigung auf neue Schuldenregeln in der EU geben könnte. Er sehe "eine gute Möglichkeit, dass wir bei den Fiskalregeln in diesem Jahr auch noch Gemeinsamkeit unter den 27 finden", sagte der FDP-Politiker nach Gesprächen mit seinen Amtskollegen aus Frankreich und Polen am Dienstag in der Nähe von Weimar. Deutschland habe mit seinen Vorschlägen für eine Weiterentwicklung der Regeln bereits einen Schritt auf andere Länder zu gemacht.

Über eine Reform der Schuldenregeln wird in der EU derzeit verhandelt. Zuletzt hatte die EU-Kommission vorgeschlagen, hoch verschuldeten Ländern mehr Flexibilität beim Abbau von Schulden und Defiziten einzuräumen. Statt einheitlicher Vorgaben für alle Länder setzt die Behörde auf individuelle Wege für jedes Land, um Schulden und Defizite langfristig zu senken. Dafür ist auch Frankreich, Deutschland dagegen besteht auf verbindliche Konsolidierungspläne.

In Weimar sagte Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire: "Wir müssen bis Ende 2023 zu einem Kompromiss kommen." Der einzige Unterschied zwischen der deutschen und der französischen Haltung liege darin, ob die Regeln automatisch für alle oder individuell gelten sollten. Lindner sagte, die Glaubwürdigkeit auf den Kapitalmärkten dürfe nicht riskiert werden. Schlechtere Ratings würden Finanzierungskosten erhöhen und wichtige Investitionen damit langfristig gefährden. Es gehe darum, die richtige Balance zu finden./tam/DP/jha