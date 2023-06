TORONTO, Ontario - 27. Juni 2023 - Li-Metal Corp. (CSE:LIM) (OTCQB:LIMFF) (FSE:5ZO) ("Li-Metal" oder "das Unternehmen"), - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/li-metal-corp/ - ein Entwickler von Lithium-Metall-Anoden und Lithium-Metall-Produktionstechnologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, veröffentlichte heute ein Schreiben des kürzlich ernannten CEO, Srini Godavarthy. Darin wird der Fokus des Unternehmens auf die Weiterentwicklung seines vertikal integrierten Geschäftsmodells, seiner Wachstumsstrategie und seines Fahrplans für die Produktvermarktung dargelegt.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Partner, Kunden und Aktionäre:

Wenn ich über meine Entscheidung, bei Li-Metal einzusteigen, nachdenke, erfüllt es mich mit Stolz zu wissen, dass ich mich für eines der innovativsten Unternehmen in der Batteriematerialbranche entschieden habe. Bei Li-Metal fördern wir ein Umfeld, in dem Innovation gedeiht und unsere Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, bahnbrechende Lösungen zu entwickeln, die die nächste Generation von Batterien prägen werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eines der wenigen Unternehmen sind, das in der Lage ist, eine vertikal integrierte Lithiummetall- und Anodenplattform aufzubauen. Es ist mir eine große Ehre, das Unternehmen als CEO zu leiten, und ich spreche unseren Gründern Maciej und Tim meine Anerkennung dafür aus, dass sie ihre Vision innerhalb eines bemerkenswert kurzen Zeitraums in einen anerkannten und bewunderten Anbieter von ultradünnen Metallanoden verwandelt haben.

Obwohl es uns gelungen ist, mehrere kritische Meilensteine zu erreichen, müssen wir erkennen, dass die Batterieindustrie nicht bereit ist, vergangene Leistungen zu belohnen. Der Druck, sich zu vergrößern und zu liefern, wird nur zunehmen, und es liegt in unserer gemeinsamen Verantwortung, sicherzustellen, dass Li-Metal nicht nur floriert, sondern auch der bevorzugte Anodenpartner für Batteriehersteller und OEMs wird. Wir müssen weiterhin die Grenzen verschieben, Innovationen vorantreiben und unser Engagement für Spitzenleistungen beibehalten.

In den letzten Wochen hat das Managementteam in Zusammenarbeit mit unseren Vorstandsmitgliedern einen ehrgeizigen Ausführungsplan entwickelt. Dieser Plan zielt darauf ab, unsere Vision der Schaffung eines nachhaltigen, einheimischen Lithiummetall- und Anodenproduktionsnetzwerks in Nordamerika zu beschleunigen. Ich freue mich sehr, Ihnen unsere aktualisierte Wachstumsstrategie und den kommerziellen Ausführungsplan vorzustellen. Viele Unternehmen streben danach, die Welt zu verändern, aber nur wenige verfügen über die erforderlichen Elemente, um dies zu erreichen: Menschen, Ressourcen und Beharrlichkeit. Nachdem ich mich aus erster Hand von den außergewöhnlichen Fähigkeiten unseres hochtalentierten Teams von Mitarbeitern, Technologiepartnern und Investoren überzeugen konnte, bin ich zuversichtlich, dass wir das richtige Team haben, das unseren Traum verwirklichen kann.

Li-Metal befindet sich an einem entscheidenden Punkt, der sowohl für unser Lithiummetall- als auch für unser Anodengeschäft aufregende Möglichkeiten bietet. Um das Unternehmen für langfristiges Wachstum zu positionieren, werden wir uns auf die Umsetzung einer dreifachen Strategie konzentrieren:

Positionierung von Li-Metal als bevorzugter Anodenpartner für Batterieentwickler und OEMs der nächsten Generation

- Unser Anodengeschäft im Einklang mit dem Kundenwachstum vorantreiben: Das Li-Metal-Team treibt unser Geschäft mit ultradünnen Metallanoden weiter voran und stärkt unseren technologischen Vorsprung mit unserem Rolle-zu-Rolle-Verfahren zur physikalischen Gasphasenabscheidung (PVD). Unsere Bemühungen, das Kundenengagement zu beschleunigen, haben zu vermehrten Anfragen nach Mustern geführt, und wir erweitern strategisch unsere Belegschaft in unserer Anodenanlage in Rochester, um diese Nachfrage zu befriedigen.

- Sichere kommerzielle Partnerschaften mit Schlüsselakteuren der Batterieindustrie der nächsten Generation: Li-Metal baut weiterhin Beziehungen zu führenden Batterieentwicklern und Automobilherstellern auf. In den letzten Wochen hat das Geschäftsentwicklungsteam diese Gespräche beschleunigt, mit dem Ziel, diese Gespräche in strategische Vereinbarungen umzuwandeln, um eine robuste Kundenpipeline zu sichern. Auf dem Weg zur kommerziellen PVD-Fähigkeit, die wir voraussichtlich im Jahr 2024 erreichen werden, ist es für uns von entscheidender Bedeutung, ein gesundes Auftragsbuch aufzubauen, um unseren PVD-Prozess und unsere Technologie zu maximieren.

Skalierung unserer modularen Metallproduktion und des Schrottaufbereitungsprozesses

- Demonstration einer modularen Lithiummetallproduktion: In den Gesprächen mit unseren Kunden hat sich gezeigt, dass ein nachhaltiges und modulares Verfahren zur Herstellung von Lithiummetall von entscheidender Bedeutung ist. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Lithiummetall bis 2030 um das 10-12-fache der derzeitigen Kapazität auf 40.000 Tonnen pro Jahr ansteigen wird[i] . Unser Team hat fleißig daran gearbeitet, eine modulare Technologie voranzutreiben; ein wichtiger Meilenstein in diesem Bestreben ist die laufende technische Studie, die wir in Zusammenarbeit mit unserem globalen technischen Partner durchführen und die wir voraussichtlich dieses Jahr abschließen werden.

- Einrichtung eines Pilotprojekts zur Demonstration der Wiederaufbereitung von Lithiumanodenschrott: Da wir weiterhin Kunden mit Mustermetallanodenmaterial beliefern, hat sich ein Bedarf an der Wiederaufbereitung von Anodenschrott entwickelt, und wir glauben, dass dies eine wachsende Chance für Li-Metal darstellt. Unseres Wissens gibt es derzeit keine Wiederaufbereitungsanlagen und die Kunden suchen aktiv nach Lösungen für ihren Lithiumfolienschrott. Das Unternehmen installiert derzeit eine Anlage zur Wiederaufbereitung und zum Gießen von Lithium-Metall-Anodenschrott im Pilotmaßstab und nimmt diese in Betrieb, um den Prozess im Pilotmaßstab zu demonstrieren.

Strategische Partnerschaften und neue Kundenvereinbarungen

- Aufbau einer Partnerschaft mit einem wichtigen Ausrüstungslieferanten: Eine wichtige Entwicklung für das kommerzielle Team war der Abschluss einer unverbindlichen Vereinbarung mit Mustang Vacuum Systems ("MVS"), einem erfahrenen PVD-Maschinenbauer und Technologieführer, über die exklusive Lieferung von Hochleistungs-PVD-Maschinen zur Herstellung von Batteriematerialien für die nächste Generation von Batterien. Die Partnerschaft unterstützt Li-Metals Wachstumsstrategie für sein Anodengeschäft durch die Sicherung eines erfahrenen Maschinenbaupartners und verbessert so die Fähigkeit, seinen wachsenden Kundenstamm zu bedienen.

- Langfristige Verträge mit Kunden sichern: Das Li-Metal-Vertriebsteam sicherte sich auch seinen ersten großen wiederkehrenden Auftrag für Anodenmaterialien von einem Batterieentwickler. Diese wichtige kommerzielle Vereinbarung generiert kurzfristige Einnahmen und bietet gleichzeitig eine zusätzliche Möglichkeit, die Leistung unserer Anodenmaterialien weiter zu validieren. Darüber hinaus bauen wir die Gespräche mit Batterieentwicklern und Automobilherstellern weiter aus.

- Pläne für kommerzielle Metallanlage vorantreiben; Das Li-Metal-Kommerzialisierungsteam hat weiterhin Anfragen von Interessengruppen aus der gesamten Lithium-Wertschöpfungskette erhalten, die daran interessiert sind, mehr über unsere Lithium-Metallproduktionstechnologie zu erfahren und eine Partnerschaft für die Metallproduktion einzugehen. Das Team prüft derzeit verschiedene Geschäftsmodelle mit dem Ziel, eine kommerzielle Lithium-Metall-Anlage zu errichten, entweder durch einen geeigneten strategischen Partner oder unabhängig.

Erreichte wichtige Meilensteine:

Das Li-Metal-Team hat weiterhin bedeutende Fortschritte gemacht, und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um einige wichtige Meilensteine hervorzuheben, die in den letzten Monaten erreicht wurden, da wir weiterhin an der Spitze der Batterietechnik der nächsten Generation arbeiten. Einige der wichtigsten Errungenschaften sind:

- Erfolgreiche Produktion von Metall direkt aus Lithiumkarbonat: Im Mai 2023 erreichte das Team einen wichtigen Meilenstein für unser Lithiummetallgeschäft, als es erfolgreich Lithiummetall direkt aus Lithiumcarbonat herstellte. Dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass unsere patentierte Lithiummetalltechnologie dieses strategische Batteriematerial der nächsten Generation nachhaltig produzieren kann. Ich bin davon überzeugt, dass unser Lithiummetallgeschäft für einen langfristigen Erfolg positioniert ist, da wir unsere Technologie weiterentwickeln und die Produktion in unserer Pilotanlage auf die volle Kapazität hochfahren wollen. Von dort aus planen wir, unseren Erfolg in der Pilotphase im kommerziellen Maßstab zu wiederholen.

- Anodenproduktion in Rochester: Das Unternehmen stellt weiterhin seine Fähigkeit unter Beweis, mit seiner Rolle-zu-Rolle-PVD-Technologie, seiner Ausrüstung und seinem Verfahren Hochleistungsanodenmaterialien für die Produktionsqualifikation herzustellen. Bis heute hat das Team im Jahr 2023 mehr als 5.787 Meter Muster-Lithiummetall-Anodenmaterial hergestellt und erreicht weiterhin hohe Effizienz- und Prozessintensitätskennzahlen, die wichtige Ziele für PVD-Prozesse sind.

- Nicht verwässernde Zuschussfinanzierung: Im Juni 2023 erhielt Li-Metal eine nicht verwässernde Finanzierung von mehr als 1,4 Mio. CAD$ in Form von Zuschüssen aus verschiedenen Programmen, die von der Regierung von Ontario gesponsert wurden, um unsere Lithiummetallproduktionstechnologie zu entwickeln und zu vermarkten. Die Finanzierung durch das Ontario Vehicle Innovation Network und den Critical Minerals Innovation Fund unterstützt unsere Bemühungen, unsere Wachstumsstrategie für unser Lithiummetallgeschäft weiter voranzutreiben. Wir glauben, dass der Erhalt dieser Zuschüsse unsere Technologie weiter bestätigt und die Rolle von Li-Metal beim Aufbau einer Batterieversorgungskette der nächsten Generation untermauert.

- Schutz unserer Technologie und unseres IP-Portfolios: Zur Unterstützung unserer laufenden Produktentwicklungs-Roadmap erweitert Li-Metal weiterhin sein Portfolio an geistigem Eigentum mit insgesamt 33 Patenten und angemeldeten Patenten.

Zusätzlich zu den drei wichtigsten strategischen Prioritäten hat das Führungsteam auch die Organisationskultur als Priorität festgelegt. Der Erfolg unserer Bemühungen hängt letztlich von der Organisation ab, die wir aufbauen, und von der Kultur, die wir pflegen. Unser Ziel ist es, eine Kultur zu fördern, die Neugier, Innovation und die Weitergabe von Wissen begünstigt. Diese Qualitäten haben sich immer wieder als unschätzbar erwiesen, vor allem in Zeiten des Umbruchs und der Veränderung. Daher planen wir, der Entwicklung einer wachstumsorientierten Denkweise innerhalb unseres Führungsteams und in der gesamten Organisation Vorrang einzuräumen. Eine wachstumsorientierte Denkweise fördert unsere Entschlossenheit, ein tieferes Verständnis für unsere Kunden zu erlangen und gleichzeitig die Empathie unter unseren Kollegen zu fördern. Sie ermöglicht es uns, als geeintes und harmonisches Team zu arbeiten. Darüber hinaus wissen wir, wie wichtig es ist, die Vielfalt der Gemeinschaften, denen wir dienen, und der Menschen, denen wir weltweit helfen wollen, widerzuspiegeln. Auf diese Weise verbessern wir unsere Fähigkeit, Menschen weltweit in ihrem Streben nach größeren Erfolgen zu unterstützen.

Ich danke Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung und bin zuversichtlich, dass wir in der Lage sind, unsere strategischen Ziele zu erreichen und langfristig Werte für unsere Aktionäre zu schaffen.

Mit freundlichen Grüßen,

Srini Godavarthy

Geschäftsführender Direktor

