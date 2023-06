FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BASF von 60 auf 54 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die am 28. Juli anstehenden Quartalszahlen dürften schwach ausfallen, was den Markt nach den jüngsten Aussagen von Konzernmanagern aber nicht mehr überraschen sollte, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihrer Einschätzung nach dürfte sich das operative Ergebnis (Ebit) mehr als halbieren, womit sie klar unter den Konsensprognosen liege. Sie sieht die Gefahr, dass BASF die Ebit-Jahresprognose vor Sondereffekten nach unten revidieren muss./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2023 / 06:42 / CET

DE000BASF111