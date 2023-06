NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kreditkartenkonzern American Express bekommt einen neuen Finanzchef. Jeffrey Campbell verlasse das Unternehmen zum 14. August und übergebe an seinen bisherigen Stellvertreter Christophe Le Caillec, teilte das US-Unternehmen am Dienstag in New York mit. Campbell werde American Express aber als Vize-Chef des Verwaltungsrats bis März 2024 erhalten bleiben.

Der Manager hatte den Posten des Finanzchefs 2013 übernommen. Zuvor hatte er die gleiche Funktion bereits beim Arzneimittelhändler McKesson und American Airlines ausgeübt. Sein Nachfolger Le Caillec arbeitet den Angaben zufolge bereits seit mehr als 25 Jahren bei American Express./stw/ngu/jha/