Boomi, der führende Anbieter für intelligente Konnektivität und Automatisierung, gab heute bekannt, dass die Boomi-Plattform eine branchenführende Integrationsplattform as a Service (iPaaS) ab sofort als Lösung für intelligente Automatisierung im AWS Marketplace verfügbar ist. AWS Marketplace ist ein digitaler Katalog mit Tausenden von Softwareangeboten unabhängiger Software-Anbieter, der das Auffinden, Testen, Kaufen und Anwenden von auf Amazon Web Services (AWS) laufender Software einfach macht.

Durch die nahtlose Vernetzung und Integration von unternehmensweiten Datenquellen, Anwendungen und Systemen, darunter Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM) und E-Commerce-Plattformen, sowohl vor Ort als auch in der Cloud, können AWS-Kunden ihre Automatisierungsinitiativen mithilfe der Low-Code-Plattform von Boomi beschleunigen.

Laut Marktforschung von Deloitte durchlaufen Organisationen einen allmählichen Reifeprozess, wenn es um Initiativen im Bereich intelligente Automatisierung geht. Allerdings erzielt die Mehrheit (57 %) bei weitem keine idealen Ergebnisse. So bewerten die Befragten ihre Automatisierungstransformation mit 5 von 10 oder niedriger. Die Teilnehmer der Umfrage nannten Schwierigkeiten bei der Integration verschiedener Lösungen (62 %) und fehlende Kenntnisse und Erfahrung (55 %) als die wesentlichsten Barrieren bei ihren End-to-End-Automatisierungsbemühungen.

Da die Zahl der Anwendungen, Systeme, Clouds und Datenquellen weiterhin stark zunimmt, sehen sich Organisationen immer größeren Herausforderungen im Zusammenhang mit Datensilos, Prozessfragmentierung und beträchtlichen Zeit- und Kostenanforderungen bei der Implementierung transformativer Technologien gegenübergestellt. AWS-Kunden können die Amortisierungszeit ihrer digitalen Transformations- und Automatisierungsinitiativen verkürzen, indem sie die cloudnative Plattform von Boomi im AWS Marketplace nutzen. IT-Fachkräfte, Entwickler, Citizen Developer und Geschäftsfeldnutzer mit wenig technischer Erfahrung können den Datenfluss zwischen Anwendungen, Systemen, Datenquellen und Lösungen unabhängiger Softwareanbieter im AWS Marketplace schnell und einfach integrieren und automatisieren.

Die Boomi-Plattform bietet darüber hinaus Werkzeuge für Datenmapping, Transformation und Validierung, sowie Überwachungs- und Analysefunktionen, die das Management und die Verfolgung von Integrationsprozessen ermöglichen.

"Organisationen jeglicher Branchen setzen vermehrt auf Lösungen für intelligente Automatisierung, künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML), um ihre operative Effizienz zu verbessern, Kosten zu reduzieren und in dem dynamischen wirtschaftlichen Umfeld von heute handlungsfähiger zu sein", erklärte Ed Macosky, Chief Product Officer bei Boomi. "Damit diese Technologien jedoch effektiv sein können, brauchen sie genaue und strukturierte Echtzeitdaten sowie den vollständigen Überblick über Prozesse, Arbeitsflüsse und IT-Stacks. Mithilfe von Boomi können Organisationen alles schnell und einfach verbinden und so komplexe Prozesse vereinfachen und den vollen Wert der KI-generierten Automatisierung in ihrem gesamten Umfeld ausschöpfen."

Als Pionier von iPaaS verfügt Boomi über den größten Kundenstamm unter den Anbietern von Integrationsplattformen, eine wachsende Gemeinschaft mit mehr als 100.000 Mitgliedern und ein weltweites Netzwerk von ungefähr 800 Partnern. Boomi wird in den Listen Deloitte Technology Fast 500 und Inc. 5000 als eines der am schnellsten wachsenden und innovativsten Technologieunternehmen Amerikas aufgeführt und ist kürzlich in die Liste der "Hot Companies to Watch in 2023" von Nucleus Research aufgenommen worden. Boomi wurde außerdem mit drei internationalen Stevie® Awards in den Kategorien "Company of the Year" (zweimal in Folge) und "Product Innovation", dem Gold Globee® Award in der Kategorie "Platform as a Service" (PaaS), dem Merit Award for Technology in der Kategorie "Cloud Services", dem Stratus Award als "Global Leader in Cloud Computing 2022" ausgezeichnet und erhielt die prestigeträchtige 5-Sterne-Bewertung im CRN Partner Program Guide für zwei aufeinanderfolgende Jahre.

