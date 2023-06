Der Global State of OKRs Trend Report 2023 zeigt zudem Best Practices bei der Implementierung von OKRs

Quantive, der global führende Anbieter von Software und Dienstleistungen für effektive Strategieumsetzung, hat einen neuen Report veröffentlicht. Der Report beleuchtet, wie weltweit agierende Top-Unternehmen die OKR-Methodik (Objectives and Key Results) einsetzen er zeigt die wichtigsten Chancen, Beweggründe, Herausforderungen, Best Practices sowie die Auswirkungen des Einsatzes von OKRs zur Strategieumsetzung in Unternehmen weltweit.

Der Report "The Global State of OKRs Trend Report 2023", für den rund 500 Führungskräfte aus einer Reihe von Ländern und Branchen sowie Unternehmen verschiedener Größe befragt wurden, wurde in Zusammenarbeit mit OKRmentors entwickelt, einer weltweit führenden OKR-Beratung mit Fokus auf OKR-Zertifizierung und -Implementierung. Wie der Report klar zeigt, ist der Einsatz der OKR-Methodik in all diesen Zielgruppen zwar weit verbreitet, ein einheitlicher Ansatz für deren Implementierung und Anwendung existiert jedoch nicht.

Weitere wichtige Ergebnisse des Reports:

Die breite Nutzung der OKR-Methodik ist noch im Anfangsstadium. Mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Befragten nutzt sie seit weniger als drei Jahren. 64 Prozent der Befragten sind zudem der Meinung, dass sie bei der Nutzung unterdurchschnittlich abschneiden. Von diesen Befragten befinden sich viele entweder noch in der Anfangsphase der Einführung von OKRs oder gaben an, dass sie noch nicht genügend über die Methodik wissen.



sind die Verbesserung der Ausrichtung auf die langfristigen Unternehmensziele (61 Prozent), der Unternehmensperformance (61 Prozent) sowie der Prioritätensetzung (49 Prozent). Unternehmen, die sorgfältig formulierte OKRs implementieren, konnten ihre strategische Performance mit größerer Wahrscheinlichkeit verbessern. Der Report zeigt zudem, dass Unternehmen, die über umfassende Kenntnisse hinsichtlich OKRs verfügen, signifikant bessere Geschäftsergebnisse in Bezug auf mehrere Leistungsindikatoren erzielen als Unternehmen mit einem geringeren Verständnis der Methodik. Zu diesen Indikatoren zählen die Umsetzung und das Monitoring von Zielen und Teilzielen, der Informationsaustausch im Unternehmen sowie die langfristige Ausrichtung auf die strategischen Unternehmensziele. Eine große Mehrheit der Befragten (71 Prozent) ist der Meinung, dass ihr Unternehmen die OKR-Methodik noch nicht beherrscht. Zu den wichtigsten Herausforderungen, die Unternehmen bei der Entwicklung einer soliden, unternehmensweiten OKR-Kompetenz bewältigen müssen, zählen häufige Änderungen der Unternehmensstrategie 25 Prozent der Befragten nannten dies als Hauptherausforderung. Zwei Drittel der Befragten nannten in diesem Zusammenhang eine mangelnde Ausrichtung auf oder Unterstützung der langfristigen strategischen Unternehmensziele im Unternehmen und 60 Prozent nannten die Diskrepanz zwischen langfristiger Strategie und dem Tagesgeschäft.

"Unser erster 'Global State of OKRs Trend Report' bietet einen aufschlussreichen Einblick in die Breite, Effektivität und Gründe der Nutzung der OKR-Methodik durch Führungskräfte weltweit und stellt damit den ersten globalen Überblick hinsichtlich OKR-Nutzung weltweit dar", sagt Seth Elliott, Chief Operating Officer bei Quantive. "In einem sich rasant verändernden Geschäftsumfeld kann die Einführung klarer und transparenter OKRs eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung, Implementierung und Umsetzung der strategischen Vision eines Unternehmens spielen. Unser Report und seine Ergebnisse unterstreicht deren Wert noch einmal: Effektive Kommunikation und Abstimmung zwischen den wichtigsten Stakeholdern im Unternehmen können signifikant dazu beitragen, die Herausforderungen zu bewältigen, die der Umsetzung und Verwirklichung der Unternehmensvision im Weg stehen."

Der Global State of OKRs Trend Report 2023 zeigt außerdem auch einige der Best Practices, der Befragten, die angaben, mit der OKR-Methodik bereits sehr erfahren zu sein. Diese Führungskräfte erzielten eine deutlich bessere strategische Performance im Vergleich zu den Befragten, die sich noch in einem früheren Stadium der OKR-Einführung befanden. Zu den bewährten Best Practices zählen:

Quartalszyklische Festlegung von OKRs, im Gegensatz zur halbjährlichen oder jährlichen Festlegung

Häufigere Überprüfung der Fortschritte bei der Umsetzung der OKRs

Fundierte OKR-Schulungsprogramme für Teammitglieder

Nahtlose Integration von OKRs in bestehende Unternehmensprozesse

Einsatz spezialisierter Technologielösungen für die Verwaltung und Verfolgung des OKR-Fortschritts

Breite Beschäftigung mit der OKR-Methodik innerhalb des Unternehmens einschließlich der Implementierung der Methodik auf den höchsten Führungsebenen

"Wie wir feststellen konnten, haben jene Unternehmen, die bei der Implementierung der OKR-Methodik bisher besonders gut abgeschnitten haben, gezielt in diesen Prozess investiert, zusätzliches Fachwissen eingeholt und die Integration von OKRs in bestehende Arbeitsprozesse bewusst vorangetrieben", sagt Elie Casamitjana, Gründer und CEO von OKRmentors. "Mit der Identifizierung von Performancelücken innerhalb des eignen Unternehmens und den Einblicken aus dem Report vor allem hinsichtlich der Best Practices der ‚Überflieger' können Führungskräfte ihre Ansätze zur Strategieumsetzung, Ausrichtung auf die langfristigen Unternehmensziele, Agilität sowie Zielsetzung und -verfolgung in ihren Unternehmen durch den effektiven Einsatz von OKRs noch weiter verbessern."

Den vollständigen Report, einschließlich aller Datenpunkte und Insights von Elie Casamitjana zur effektiven Nutzung von OKRs finden Sie hier.

Mehr Informationen über Quantive finden Sie hier.

Mehr Informationen über OKRmentors finden Sie hier.

Über Quantive

Quantive unterstützt Unternehmen dabei, ihre strategische Agilität zu steigern und sich in der Umsetzung ihrer strategischen Ziele zu verbessern. Auf Basis der OKR-Methodik (Objectives and Key Results) ermöglichen die KI-gestützten Lösungen und erstklassigen Management-Beratungsleistungen von Quantive mehr als 2.000 Kunden weltweit, ihre Lücken zwischen Strategie und Umsetzung zu schließen und ihr Potenzial zu erreichen. Mehr Informationen unter www.quantive.com.

Über OKRmentors

OKRmentors bietet erstklassige strategische Umsetzungsexpertise, um Teams in Organisationen dabei zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu erreichen. OKRmentors ist eine weltweit führendes Beratungshaus mit Fokus auf OKR-Zertifizierung, -Training, -Beratung und -Coaching. Mit einem globalen Kollektiv von mehr als 80 Strategieexperten hat OKRmentors bereits Hunderte von Unternehmen und Tausende von Teams bei der strategischen Umsetzung, Transformation und Verbesserung ihrer Ziele unterstützt. Mehr Informationen unter www.okrmentors.com.

