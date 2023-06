MITTWOCH, DEN 28. JUNI Am Mittwoch, dem 28. Juni, finden verschiedene Veranstaltungen statt. Bayer veranstaltet seine Research and Development Days, während Porsche, Grand City Properties, PVA TePla und Aroundtown S.A. ihre Hauptversammlungen abhalten. Es stehen auch wichtige Konjunkturtermine an, darunter das GfK-Verbrauchervertrauen, die Verbraucherpreise in Italien und die vorläufigen Lagerbestände im Großhandel der USA. Das Deutsche Institut ...

