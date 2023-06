Das MMORPG MIR M: Vanguard and Vagabond (im Folgenden "MIR M") von Wemade hat heute, am 27. Juni, einen exklusiven Shop für den Governance Token, den "DOGMA Shop", eröffnet.

Wemade eröffnet den DOGMA Shop, einen exklusiven Shop für den Governance Token des Spiels (Grafik: Wemade)

Im "DOGMA Shop" können Anwender mit DOGMA, dem Governance Token von MIR M, spezielle Produkte kaufen, die nicht in allgemeinen Geschäften erhältlich sind. Durch die Einrichtung dieses Shops wurde der Nutzen von DOGMA erhöht, das für die Abstimmung über wichtige Inhalte wie die Beschwörung von Feldbossen und Weltbossen sowie die Schattental-Eroberung verwendet wurde.

Die Produktpreise im "DOGMA Shop" werden täglich um 0:00 Uhr (UTC+8) angepasst und spiegeln den Tagesmittelwert von DOGMA wider. Alle für den Kauf von Artikeln verwendeten DOGMA werden verbrannt.

MIR M stellte auch "Monster-Raumzeit" (Monster Spacetime) vor, ein neues System zur Charakterentwicklung, das auf saisonaler Basis läuft. In "Monster-Raumzeit" können Spieler die Werte ihrer Charaktere erhöhen, indem sie auf den Feldern gesammelte "Dämonensteine" (Demonic Stones) und "Essenz"-Gegenstände registrieren, die sie als Belohnung für das Beschwören und Besiegen von Monstern erhalten.

Saison 1 läuft bis zum 22. August. Während dieser Zeit findet auch die "Aufgabe: Monster-Raumzeit erobern" (Challenge: Conquer Monster Spacetime) statt. Anwender können verschiedene Erfolge erzielen, um die "Monster-Raumzeit Erfolgstruhe" (Monster Spacetime Achievement Chest) mit der "Inkarnation-Beschwörungsmarke" und der "Gefährte-Beschwörungsmarke" zu erhalten.

Außerdem wird es bis zum 24. Juli ein Check-in-Event geben, bei dem "Dämonenstein-Truhe" (Demonic Stone Chest), "Mandala-Auswahltruhe" (Mandala Selection Chest), "Boss-Raubzug Eintrittsmarke" (Boss Raid Entry Ticket) usw. vergeben werden. Zusätzlich findet vor dem Update am 11. Juli das Event "Yoyos Werkstatt" statt, bei dem die Spieler mit den "Monster-Token" aus dem Monster-Dungeon Gegenstände wie die "Reliktrüstung Auswahltruhe" (Relic Armor Selection Chest) und die "Überragende Steintruhe für die Zerstörung der Drachenseele" (Superior Destruction Dragonsoul Stone Chest) herstellen können. Darüber hinaus wird die Erfolgschance für die Mandala-Aktivierung erhöht.

Das saisonale Ereignis "Rumble Battle" für Juli wurde ebenfalls präsentiert. In dieser Saison gibt es besondere zusätzliche Belohnungen für die Anwender, die es unter die 100 Besten der finalen Rangliste schaffen. Vor dem Update am 25. Juli werden die Belohnungen für Siege und Niederlagen in Rumble Battles außerdem um das Dreifache erhöht.

Weitere Informationen über MIR M finden Sie auf der offiziellen Website.

