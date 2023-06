© Foto: picture alliance / Getty Images North America | TIMOTHY A. CLARY



Der S&P 500 hat seit Anfang des Jahres eine beeindruckende Rallye hingelegt. Bei welchen Aktien die Analysten für das dritte Quartal am optimistischsten sind und bei welchen eher weniger - ein Überblick.

Kurz vor dem Beginn des dritten Quartals fallen die Analystenbewertungen für Einzelaktien im S&P 500 besser aus als der Fünf-Jahres-Durchschnitt. 54,8 Prozent der Bewertungen sind Kaufempfehlungen und nur 5,6 Prozent Verkaufsempfehlungen.

Der Sektor, den die Analysten am meisten schätzen, ist der Energiesektor. Besonders positiv bewerten sie laut des Datendienstleisters FactSet auch die Branchen Kommunikationsdienste und Informationstechnologie. Alle drei Sektoren kommen auf jeweils über 60 Prozent an Kaufempfehlungen. Der Sektor, der bei den Analysten am schlechtesten wegkommt, ist der Basiskonsumgütersektor. Dieser hat den höchsten Anteil an Halte- und Verkaufsempfehlungen.

Deutlich bei den Analysten im Ansehen verbessert haben sich in den vergangenen Monaten Aktien aus den Bereichen Finanzen und Immobilien. Der Sektor zyklische Konsumgüter ist hingegen der einzige Sektor, bei dem der Anteil der Kaufempfehlungen seit Ende Februar gesunken ist.

In den folgenden Tabellen sind die Aktienunternehmen aus dem S&P 500 aufgelistet, die bei den Bewertungen der Analysten am besten bzw. am schlechtesten abschnitten:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion