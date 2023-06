DJ MÄRKTE USA/Etwas fester - Daten stützen Aktien und Anleihen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einer schwierigen Phase für die Aktienmärkte übernehmen die Bullen am Dienstag zum Start an der Wall Street wieder die Kontrolle, wenn auch in zurückhaltender Form. Der vorbörslich mitgeteilte Auftragseingang im Mai fiel deutlich besser aus als erwartet. Positiv wird auch vermerkt, dass die Inflation in Kanada beträchtlich zurückgekommen ist. Für mehr Risikobereitschaft sorgen zudem Äußerungen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang, der sagte, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sei weiterhin auf dem besten Weg, ihr jährliches Wachstumsziel von rund 5 Prozent zu erreichen. Peking werde Maßnahmen zur Steigerung der Binnennachfrage und zur Öffnung der Märkte ergreifen.

Der Dow-Jones-Index steigt um 0,1 Prozent auf 33.765 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite gewinnen jeweils 0,3 Prozent.

Der S&P-500 ist in fünf der vergangenen sechs Sitzungen aufgrund andauernder Sorgen über eine Konjunkturabkühlung und wegen Gewinnmitnahmen von Fondsmanagern gefallen. Teilnehmer verweisen auf das sich nähernde Halbjahresende, das zu einer Neugewichtung der Portfolios führe - insbesondere angesichts der Stärke der großen Technologiewerte im bisherigen Jahresverlauf. Demzufolge sei es vor allem an der Nasdaq nach einem starken Lauf zu Gewinnmitnahmen gekommen. Die Aktien von Nvidia zum Beispiel sind in den vergangenen fünf Tagen um 5,5 Prozent gefallen, nachdem sie in diesem Jahr bisher um 178 Prozent vorgerückt sind. Am Dienstag tendieren sie fester.

Anleihen legen zu - Dollar fällt

Anleihen haben ins Plus gedreht. Die kanadischen Inflationsdaten wecken die Fantasie auf eine baldige Zinswende auch in den USA.

Der Dollar ist als sicherer Hafen nicht gefragt. Der Euro entfernt sich etwas von der 1,09er-Marke nach oben und tendiert um 1,0950 Dollar.

Dagegen lasten Wirtschaftssorgen etwas auf dem Ölpreis. Zudem komme das russische Öl trotz der Sanktionen über Re-Selling an die Märkte, so ein Teilnehmer. Von anderer Seite heißt es, die neue Einigkeit in der Opec zwischen Saudi-Arabien und Iran werde überschätzt. Dass die Konsulate wiedereröffnet hätten, sei völlig normal, und an einer Beruhigung der Lage im Jemen sei wegen der hohen Kosten beiden Seiten gelegen. "Der Gegensatz in der Irak-Politik scheint aber unüberbrückbar", sagt er mit Blick auf die unterschiedlichen Interessen. Allerdings bewege sich der Preis in seiner jüngsten Spanne, heißt es.

Walgreens nach Zahlen unter Druck

Vor Börsenstart hat Walgreens Boots Alliance Zahlen ausgewiesen und nach verfehlten Erwartungen die Prognose gesenkt. Die Aktie verbilligt sich um 9,6 Prozent.

Arena Group Holdings gewinnen gut 7 Prozent. Auslöser ist ein Bericht des Wall Street Journal, wonach das Medienunternehmen Group Black in Gesprächen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Arena ist, dem Herausgeber von mehr als 50 Publikationen, darunter Sports Illustrated.

Illumina plant, die Zahl der Mitarbeiter weiter zu reduzieren, als Teil einer breiteren Anstrengung, die Betriebskosten zu senken. Der Hersteller von Gensequenzierungsgeräten und -dienstleistungen will dazu auch seinen Immobilienbestand verringern. Der Kurs fällt um 0,6 Prozent.

Für die Robinhood-Aktie geht es um 0,1 Prozent abwärts. Das Wall Street Journal hatte berichtet, dass der Finanzdienstleister weitere etwa 7 Prozent seiner Vollzeitmitarbeiter, etwa 150, entlasse.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 33.764,84 +0,1% 50,13 +1,9% S&P-500 4.340,02 +0,3% 11,20 +13,0% Nasdaq-Comp. 13.381,11 +0,3% 45,33 +27,9% Nasdaq-100 14.744,84 +0,4% 55,82 +34,8% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,66 -8,0 4,74 24,2 5 Jahre 3,96 -1,4 3,97 -4,4 7 Jahre 3,83 -1,9 3,85 -13,6 10 Jahre 3,70 -1,9 3,72 -17,7 30 Jahre 3,79 -2,2 3,82 -17,6 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Mo, 18:40 % YTD EUR/USD 1,0972 +0,6% 1,0925 1,0900 +2,5% EUR/JPY 157,28 +0,5% 156,88 156,49 +12,1% EUR/CHF 0,9800 +0,3% 0,9779 0,9760 -1,0% EUR/GBP 0,8610 +0,3% 0,8576 0,8574 -2,7% USD/JPY 143,35 -0,1% 143,61 143,57 +9,3% GBP/USD 1,2744 +0,3% 1,2739 1,2713 +5,4% USD/CNH (Offshore) 7,2105 -0,5% 7,2148 7,2446 +4,1% Bitcoin BTC/USD 30.599,11 +1,4% 30.295,45 30.245,68 +84,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,13 69,37 -0,3% -0,24 -12,9% Brent/ICE 73,80 74,18 -0,5% -0,38 -11,9% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 32,65 31,98 +2,1% +0,67 -59,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.930,02 1.923,31 +0,3% +6,71 +5,8% Silber (Spot) 23,07 22,83 +1,1% +0,25 -3,7% Platin (Spot) 927,75 929,00 -0,1% -1,25 -13,1% Kupfer-Future 3,78 3,78 -0,1% -0,00 -1,0% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

June 27, 2023 09:43 ET (13:43 GMT)

