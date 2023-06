WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im Mai kräftig gestiegen. Es wurden 12,2 Prozent mehr neue Häuser verkauft als im Monat davor, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Es ist der deutlichste Zuwachs seit Mitte vergangenen Jahres. Die Markterwartungen wurden deutlich übertroffen. Analysten hatten im Schnitt sogar einen Rückgang um 1,2 Prozent erwartet.

Die Zahlen reihen sich in einige zuletzt bessere Daten vom US-Immobilienmarkt ein. Hatte der Markt vor allem im vergangenen Jahr stark unter den stark gestiegenen Hypothekenzinsen und den hohen Baukosten gelitten, deutet sich seit einiger Zeit eine Stabilisierung an. Der Häusermarkt ist für die US-Wirtschaft von hoher Bedeutung - unter anderem, weil die Ausgabefreude der Verbraucher über Vermögenseffekte von der Hauspreisentwicklung abhängt./bgf/jsl/he