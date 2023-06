Lebach (ots) -Glückwünsche an das IT- und Marketingunternehmen 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG aus Lebach für die Auszeichnung mit dem TOP 100 Siegel: Bei der TOP 100 Preisverleihung auf dem 8. Deutschen Mittelstands-Summit gratuliert Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar Geschäftsführer Marco Schröder und seinem Team zu ihrem überdurchschnittlichen Innovationsmanagement, das insgesamt die Wertung "A+" erhalten hat. Die Preisverleihung hat am vergangenen Freitag, den 23. Juni in Augsburg für alle Mittelständler, die am Jahresempfang das TOP 100 Siegel erhalten haben, stattgefunden. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren hat 3 Plus Solutions in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) besonders in den Kategorien "Innovationsklima" und "Digitalisierung Champion" überzeugt.Marco Schröder, Geschäftsführer der Marketingagentur von 3 Plus Solutions, weiß, warum Innovationen für Unternehmen so wichtig sind: "Für uns ist Innovation nicht nur ein gut klingendes Schlagwort. Als innovatives Unternehmen sind wir in der Lage, unsere Betriebsabläufe, Dienstleistungen und Produkte stetig an den sich ändernden Marktbedingungen auszurichten. Dadurch können wir schnell und flexibel auf Veränderungen reagieren, neue Geschäftsfelder entdecken und kontinuierlich verbesserte Leistungen für unsere Kunden entwickeln. Es ist schön, dass das auch die Innovationsforscher von TOP 100 erkannt haben und ich freue mich, dass ich jetzt die Auszeichnung stellvertretend für die ganze Firma entgegennehmen darf."Kurze Kommunikationswege und Ticketsystem mit VerbesserungsideenKundenspezifische IT-Lösungen für das gesamte digitale Spektrum und psychologisch fundiertes Neuromarketing - darauf hat sich die Firma 3 Plus Solutions spezialisiert. Aufgrund kurzer Kommunikationswege können diese unterschiedlichen Prozesse ohne große Reibungsverluste oder hinderliche Schnittstellen ineinander greifen. "Der bewusste strategische Zusammenschluss von IT- Systemhaus und Marketingagentur verbindet das Beste aus zwei Welten: tiefgreifendes technisches Know-how und fundierte kreative Marketingkompetenz", so Steffen Mai, Geschäftsführer für den Bereich IT. Bei 3 Plus Solutions kann außerdem jeder Mitarbeiter über ein Ticketsystem Verbesserungsideen einbringen, denn häufig entsteht der zündende Funke für eine Innovation bei der täglichen Arbeit.Zum vollständigen TOP-Innovatoren-Unternehmensporträt geht's hier: https://www.top100.de/3-plus- solutions-gmbh-co-kg-2023/ (https://www.top100.de/3-plus-solutions-gmbh-co-kg-2023/)Hintergrund zum TOP 100 WettbewerbSeit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner. Mehr Informationen unter www.top100.de.Über 3 Plus SolutionsMit Sitz im grünen Mittelpunkt des Saarlandes, in Lebach, vereint die 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG zwei Geschäftsbereiche unter einem Dach: IT-Systemhaus und Marketingagentur. Als IT- und Marketingdienstleister liegt die Expertise vor allem darin, die Kunden mit individuellen Lösungen auf dem Weg der digitalen Transformation zu begleiten und sie in der digitalen Welt ganz nach vorne zu bringen. Marco Schröder und Steffen Mai sind Gründer von 3 Plus Solutions und leiten das Unternehmen als Geschäftsführer. Zur Webseite von 3 Plus Solutions (https://www.3plus.solutions)Pressekontakt:Carolin CullmannE-Mail: presse@3plus.solutions3 Plus Solutions GmbH & Co. KGAuf Häpelt 1766822 LebachVertreten durch: Geschäftsführer Steffen Mai und Marco SchröderTelefon: +49(0) 6881/ 55 8 39 0Website: www.3plus.solutionsOriginal-Content von: 3 Plus Solutions GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167034/5544866