Veracode, ein führender Anbieter von intelligenten Lösungen für Softwaresicherheit, meldete heute den Start des Veracode-Velocity-Partnerprogramms in der Region EMEA. Im Rahmen des neu strukturierten Programms können die Partner ihre Sicherheitspraktiken künftig mit Hilfe der intelligenten Software-Sicherheitsplattform von Veracode schnell und profitabel weiterentwickeln, was zu schnelleren Geschäftsabschlüssen, größeren Marktanteilen und Umsatzsteigerungen führen wird.

Angesichts der Risiken in der Software-Lieferkette und der rasanten Entwicklung der generativen künstlichen Intelligenz (KI), die allwöchentlich für Schlagzeilen sorgen, erhält die Sicherheit von Software für Unternehmen aller Branchen eine immer höhere Priorität. Damit verbunden ist die immer größer werdende Herausforderung, die Sicherheit in den Lebenszyklus der Softwareentwicklung zu integrieren. Das Velocity-Partnerprogramm wurde unter dem Aspekt entwickelt, den Partnern dabei zu helfen, dieser Nachfrage des Marktes gerecht zu werden. Es verbindet die Fähigkeiten der Cloud-nativen Veracode-Plattform mit der Unterstützung durch spezialisierte Fachleute und nachfragefördernde Angebote, um das Wachstum ihrer Dienstleistungen für Kunden voranzutreiben.

Das Programm beinhaltet neue Kampagnen zur Nachfragegenerierung, On-Demand-Inhalte für den Vertrieb und die technische Qualifizierung sowie ein neues rollenbasiertes Schulungs- und Zertifizierungsprogramm für Partner. Partner können diese Ressourcen nutzen, um ihren jeweiligen Kunden einen höheren Mehrwert zu bieten, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Gewinnraten zu erhöhen. Die Ausweitung des Veracode-Velocity-Partnerprogramms auf die EMEA-Region schließt sich an den herausragenden Erfolg des ersten Rollouts des Programms in Nordamerika im Jahr 2022 an. Die Region verzeichnete seitdem einen 89-prozentigen Anstieg der von Channel-Partnern generierten Umsätze im Vergleich zum Vorjahr und kündigte kürzlich seine Vertriebsstrategie "Land with Channel" an, mit der die nächste Wachstumsphase von Veracode in Nordamerika vorangebracht werden soll.

"Seit Einführung des Velocity-Partner-Programms in Nordamerika im Sommer 2022 konnten unsere Partner von erheblichen Vorteilen profitieren, und das Feedback war durchweg positiv", sagte Andre Cuenin, Chief Revenue Officer bei Veracode. "Wir freuen uns sehr, dieses strukturierte und auf Kooperation ausgerichtete Modell im Zuge der Erweiterung unseres globalen Vertriebsnetzes nun auch auf die Region EMEA ausdehnen zu können. Unsere verlässlichen Partner sind entscheidend für unsere Mission, Geschäfte mit sicherer Software voranzubringen, und wir freuen uns darauf, sie in die Lage zu versetzen, ihre Sicherheitspraktiken mit diesem Modell zu erweitern."

Der neue mehrstufige Ansatz von Veracode Velocity

Im Rahmen des Programms können die Partner besser mit Veracode zusammenarbeiten, um ihre gemeinsamen Ziele zu erreichen. Mit den Kenntnissen, Fähigkeiten, Einblicken und bewährten Verfahren, die sie von Veracode erhalten, verbessern sie ihre Fähigkeit, branchenführende Lösungen und Dienstleistungen bereitzustellen.

Das zunächst in zwei Stufen unterteilte Programm bietet eine Struktur und ein formalisiertes System zur weltweiten Einstufung der Partner und zur Förderung ihrer Entwicklung.

Stufe 1 Sprint-Partner: Alle Veracode-Partner steigen auf dieser Stufe ein und haben dort Zugang zu Tools, darunter Marketing-Kampagnen und On-Demand-Programme, Schulungen und Zertifizierungen, automatische Abonnements für die gesamte Partnerkommunikation sowie Online-Ressourcen über die Partner-Community.

Stufe 2 Momentum Partners: Auf Basis ihrer bisherigen Performance und ihres Engagements bei Veracode können ausgewählte Partner auf die Momentum-Stufe aufsteigen und von individuellem, planbasiertem Marketing für Programminvestitionen profitieren, die auf ihre ROI-Ziele abgestimmt sind. Außerdem haben sie vorrangigen Zugang zu Weiterbildungsprogrammen und -initiativen, um ihre wichtigsten Leistungskennzahlen zu verbessern.

Kollaborativ zusammenarbeiten

"Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit Veracode im Rahmen des Velocity-Partnerprogramms", sagte Anne Couly, Alliance Business Manager bei Devoteam Cyber Trust. "Die Vorteile des Programms wie Schulungen und Zertifizierungen, Angebote zur Nachfragegenerierung und die Möglichkeit, SecDevOps in enger Zusammenarbeit mit Experten bei unseren Kunden und Interessenten zu etablieren, werden uns in die Lage versetzen, unser Sicherheitsgeschäft zu beschleunigen und starke Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen."

Um mehr über das Veracode-Velocity-Partner-Programm zu erfahren, besuchen Sie die Website, oder wenden Sie sich an partnerprogram@veracode.com.

Contacts:

Presse und Medien

Katy Gwilliam

Head of Global PR, Veracode

kgwilliam@veracode.com

+44.7584.341.110