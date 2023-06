Walgreens Boots Alliance Quartalszahlen: Gewinnrückgänge und gekürzte Prognose

Werbung







Die weltweit größte Apothekenkette Walgreens veröffentlichte am Dienstag die Quartalszahlen für das dritte Quartal des Finanzjahres 2023 (März bis Mai 2023). Obwohl der Umsatz im Jahresvergleich gesteigert werden konnte, trübt sich der Ausblick auf Jahressicht.



Den jüngst veröffentlichten Quartalszahlen des Unternehmens nach zu urteilen, scheint der weltgrößte Apothekenkonzern Walgreens Boots Alliance nicht zu den nachhaltigen Profiteuren der Corona-Pandemie zu gehören. Die Umsatzerlöse legten im Jahresvergleich zwar um rund 8,6 Prozent zu, deutlich relevanter für Anleger bleibt jedoch die Rentabilität des Unternehmens: Die prognostizierten Erlöse pro Aktie wurden gleich für das ganze Finanzjahr um rund 11,5 Prozent gekürzt. Die im Quartalsbericht als "strategische Priorität" aufgeführten Kosteneinsparungen sollen deshalb um weitere 600 Mio. EUR bis 2024 auf 4,1 Mrd. EUR steigen.



Im Chart schmückt sich die Walgreens-Aktie auch in der langfristigen Betrachtung mit vielen roten Kerzen. Von den Höchstständen in 2015 bis zum Corona-Beginn Anfang 2020 ging der Kurs der Aktie um rund 53 Prozent zurück. Der Abwärtstrend setzte sich nach den kurzen Corona-Sprüngen weiter fort, sodass mittlerweile nur noch rund ein Drittel vom Allzeithoch übrigblieb.









Quelle: HSBC