Trading-Treffer? Wir haben bei Lars Wißler, Macher des Börsendienstes Aktie der Woche, nachgefragt.

Aktienanalyst Lars Wißler nennt uns Aktie der Woche-Empfehlungen, die in den letzten Monaten gut abgeschnitten haben. Das Prinzip hinter der Aktie der Woche ist ziemlich einfach: Am Sonntag erhalten Abonnenten eine konkrete Aktien-Empfehlung. Wenn sich Abonnenten dazu entschließen sollten, diesem Tipp zu folgen, können sie am Montag einsteigen und am Freitag zum Ende der Börsenwoche verkaufen. Sartorius, Rational und AMD sind gute Beispiele:



Sartorius - Wendepunkt erkannt



Vor einigen Monaten sorgte Sartorius für Schlagzeilen. "Trotz eines deutlichen Rückschlags nach Veröffentlichung der Unternehmenszahlen ergab sich eine hervorragende Kaufgelegenheit", so Lars Wißler. Der Kurs testete eine kritische Unterstützung zwischen 335 Euro und 350 Euro und stabilisierte sich dann. "Wir erkannten diesen Wendepunkt und konnten von einer deutlichen Erholung profitieren. Trotz externer Faktoren, wie zum Beispiel der Ankündigung des Ausscheidens des Finanzvorstandes, legte die Aktie bis zum Ende der damaligen Börsenwoche um über vier Prozent zu", blickt Wißler zurück.



Rational - Profit dank Charttechnik



Laut Wißler funktionierte beim Trading-Erfolg mit Rational die Charttechnik besonders gut. "Die Aktie wurde aufgrund ihrer adäquaten Reaktion auf wichtige Marken ausgewählt. Der Kursanstieg von über 1,5 Prozent in der ersten Handelsstunde der Woche und eine punktgenaue Konsolidierung bei 656 Euro waren beispielhaft. Der anschließende Anstieg fast bis zum Januar-Hoch zeigte ein hervorragendes Aufwärtspotenzial. Ein Plus von fast drei Prozent am ersten Tag der damaligen Woche bestätigte die Bedeutung charttechnischer Signale", so der Chef der Aktie der Woche.



AMD - fast zehn Prozent



Wie kam es zum Trading-Erfolg mit AMD? "Während andere im Halbleiter-Index hinterherhinkten, zeigte AMD Stärke. Während der Sektor insgesamt stagnierte und von der Schwäche von Micron beeinflusst wurde, kämpfte AMD unermüdlich. Die Aktie erreichte beinahe den Take-Profit von 91 Euro und verfehlte diesen mit einem Hoch von 90,92 Euro nur um acht Cent. Für diejenigen, die am Montagmorgen bei 80,89 Euro eingestiegen waren, war dies ein Grund zum Jubeln, denn sie erzielten einen Gewinn von beeindruckenden 9,95 Prozent", berichtet Lars Wißler.

Autor: Christoph Morisse, wallstreetONLINE Zentralredaktion

