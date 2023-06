Loop Energy (TSX: LPEN), ein führender Hersteller von Wasserstoff-Brennstoffzellen, und Drabpol, der Vertriebspartner von Loop Energy in Polen, freuen sich bekannt zu geben, dass der polnische Elektrobushersteller ARP E-Vehicles das T605-Brennstoffzellensystem von Loop Energy für seine neue Wasserstoff-Elektrobus-Plattform ausgewählt hat.

Mit dieser Ankündigung hat Loop Energy zum dritten Mal den Zuschlag für europäische Bushersteller erhalten und zum sechsten Mal weltweit. Mit dieser Entscheidung ist Loop Energy nun ein bevorzugter Brennstoffzellenlieferant für Hersteller von Brennstoffzellen-Elektrobussen, deren Marktpotenzial auf bis zu 12.000 Einheiten pro Jahr in Korea, Australien und Europa geschätzt wird.

Im Rahmen der Vereinbarung wird das 60-kW-Brennstoffzellensystem von Loop Energy in den neuen 12-Meter-Wasserstoff-Elektrobus von ARP E-Vehicles integriert, der für den städtischen Nahverkehr in Europa konzipiert ist. Die Auslieferung der ersten 60 kW-Brennstoffzelleneinheit T605 an ARP E-Vehicles wird voraussichtlich im 4. Quartal 2023 erfolgen und stellt den ersten Einsatz der neuen Produktlinie von Loop Energy dar, die für die Montage auf dem Dach konzipiert ist und damit speziell den europäischen Busmarkt bedient.

Eine lokale Unterstützung war eine wichtige Anforderung für ARP E-Vehicles im Ausschreibungsverfahren, und die Partnerschaft von Loop Energy mit Drabpol in Polen war der Schlüssel für die Wahl von ARP E-Vehicles. Das T605 System integriert auch die eFlow Technologie von Loop Energy, um eine branchenführende Kraftstoffeffizienz zu bieten, ein weiterer wichtiger Faktor für die Anforderungen von ARP. ARP E-Vehicles rechnet mit der Fertigstellung seines ersten wasserstoffbetriebenen Elektrobusses im vierten Quartal 2023 und mit dem Beginn des kommerziellen Verkaufs im Jahr 2024.

Drabpol hat seinen Hauptsitz in Polen und bietet als Value-Added-Reseller für zahlreiche globale Marken in Polen technische Unterstützung, Design, Implementierung und Marktentwicklung auf hohem Niveau an. Drabpol ist als Value-Added-Lieferant in der dominierenden polnischen Busbranche, die einen erheblichen Anteil des europäischen Busmarktes beliefert, gut positioniert. Drabpol und Loop Energy schlossen 2022 eine Vereinbarung über den Vertrieb von Mehrwertdiensten in Polen.

Luigi Fusi, Vice President of Sales and Business Development EMEAR bei Loop Energy, sagte: "Wir sind begeistert, dass ARP E-Vehicles sich für Loop Energy entschieden hat, was eine weitere Bestätigung für unsere Produkte im bedeutenden europäischen Bussektor ist. Wir freuen uns, mit Drabpol zusammenzuarbeiten, um unsere Marktentwicklung in Polen dem Zentrum der Busherstellung in Europa zu erleichtern. Diese Ankündigung ist ein weiteres hervorragendes Beispiel für die Partnerschaften von Loop Energy, die unsere Expansion in verschiedene Märkte auf der ganzen Welt ermöglichen."

"In unseren Gesprächen mit ARP E-Vehicles wurde deutlich, dass der Kunde erkannt hat, dass Loop Energy ihm einen Vorteil in Bezug auf Einsatz, Betrieb, einfache Integration, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bietet. Der letzte Punkt ist besonders wichtig, da die Ausschreibungsbedingungen in diesem Teil Europas Bestimmungen für einen langfristigen Betrieb vorsehen", sagte Michal Sitek, HQ-Geschäftsführer und Leiter der Forschung und Entwicklung bei Drabpol. "In Kombination mit den gut ausgebildeten und hochqualifizierten Ingenieuren von Drabpol, die uns direkt unterstützen, sind wir in der Lage, ein überzeugendes Produktangebot für ARP E-Vehicles zu schaffen."

"Bis 2028 müssen die Bushersteller die Verpflichtung innerhalb der EU erfüllen, dass 30 der öffentlichen Verkehrsmittel emissionsfrei sein müssen. Da Polen der größte europäische Hersteller von Elektrobussen in Europa ist, werden wir in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum erleben", sagte Piotr Sladowski, Vorstandsvorsitzender von ARP E-Vehicles. "Die Zusammenarbeit mit Drabpol und Loop Energy wird es uns ermöglichen, einen technologischen Vorsprung zu sichern und die Produktionskapazität für wasserstoffelektrische Busse zu erhöhen."

Über Drabpol

DRABPOL ist ein Unternehmen mit 40 Jahren Tradition und Kompetenz, aufgebaut durch Geduld und konsequente Entwicklung. Im Laufe der Jahre hat sich Drabpol an das sich dynamisch verändernde Geschäftsumfeld angepasst, und die Grundlage dafür waren Geschäftspartner, die in ihren Segmenten führend sind. Diese für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit wird bis heute mit Partnern wie Continental bei Mulitiplexsystemen und Displays, Konvekta bei Klimaanlagen oder Dana TM4 bei elektrischen Antrieben und Steuerungen fortgesetzt.

Drabpol liefert "Hightech"-Lösungen im Bereich der passiven Sicherheit für Land und Luft. Drabpol hat den Status eines Vertreters/Vertriebspartners/Händlers für eine Reihe von internationalen Marken, z. B. Continental VDO, Konvekta, Curtiss-Wright, Euroswitch, MiX Telematics, Honeywell, Universal, L-3 Harris und Garmin. Als Value Added Reseller bietet das Unternehmen neben dem Verkauf und der Wartung von Produkten auch technische Beratung, After-Sales-Support, Schulungen sowie technische und technologische Unterstützung bei der Implementierung. Drabpol ist ein zuverlässiger Geschäftspartner auf dem Weltmarkt, was durch den unternehmenseigenen Ethikkodex und das internationale TRACE-Zertifikat belegt wird.

über ARP E-Vehicles

ARP E-Vehicles ist ein Bushersteller mit Sitz in Polen. ARP E-Vehicles hat den ersten polnischen Null-Emissions-Bus mit innovativer Platzierung der Batterie und den Abmessungen des Fahrzeugs entwickelt, um die Manövrierfähigkeit zu optimieren, die Traktionsparameter zu verbessern und die Fahrsicherheit zu erhöhen. Das reduzierte Fahrzeuggewicht und die Leichtbauweise haben die Reichweite des E-Busses um bis zu 10 erhöht! Die LTO-Zellen bieten eine 90%ige Aufladung nach nur 15 Minuten. Der leichte Edelstahlrahmen und die Polyester-Laminate gewährleisten die Sicherheit von Fahrgästen und Fahrer. Der Synchronmotor mit Permanentmagneten garantiert Zuverlässigkeit, bessere Leistung und eine größere Reichweite des Fahrzeugs. Das Fahrzeug ist für die Beförderung von Behinderten geeignet.

Über Loop Energy Inc.

Loop Energy ist ein führender Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellensystemen für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen, einschließlich leichter Nutzfahrzeuge, Transitbusse sowie mittelschwerer und schwerer Lastkraftwagen. Die Produkte von Loop Energy zeichnen sich durch die unternehmenseigene eFlow-Technologie in den Bipolarplatten des Brennstoffzellenstapels aus. eFlow wurde entwickelt, um gewerblichen Kunden eine Leistungsmaximierung und Kostenminimierung zu ermöglichen. Loop Energy arbeitet mit Erstausrüstern und wichtigen Zulieferern von Fahrzeugsubsystemen zusammen, um die Produktion von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen zu ermöglichen. Weitere Informationen darüber, wie Loop Energy auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft vorankommt, finden Sie unter www.loopenergy.com.

Zukunftsgerichtete Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Insbesondere Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens bezüglich zukünftiger Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften, Aussichten oder Möglichkeiten oder der Märkte, in denen wir tätig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bestellungen, Kostensenkungs-, Rentabilitäts- und Umsatzziele; unsere zukünftigen Wachstumsaussichten und Geschäftsaussichten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die erwartete Nachfrage nach unseren Produkten, die Zuweisung von Ressourcen und Mitteln, den erwarteten Zeitrahmen für die Rentabilität, das geplante Wachstum unseres Kundenstamms und das erwartete Wachstum unserer Geschäfte weltweit. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf einer Reihe von Annahmen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen in Bezug auf die gegenwärtige und künftige Leistung der Produkte des Unternehmens, das Wachstum der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie umzusetzen, seine Ziele zu erreichen und bestehende und künftige Kunden rechtzeitig durch den Kundenakzeptanzzyklus zu führen) und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen offengelegt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Realisierung der Elektrifizierung des Transportwesens und die Akzeptanz von Wasserstoff, die Abschaffung von Dieselkraftstoff und die fortlaufende Unterstützung solcher Entwicklungen durch die Regierung, das erwartete Wachstum der Nachfrage nach Brennstoffzellen für den kommerziellen Transportmarkt, unsere Fähigkeit, künftige Patente für unsere geschützte Technologie zu erhalten und die Wirksamkeit aktueller und künftiger Patente zum Schutz unserer Technologie sowie die Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens vom 23. März 2022 beschrieben sind. Loop Energy lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert.

