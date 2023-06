Während der Paris Air Show 2023 haben L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), ein weltweit führendes, auf reine Engineering-Dienstleistungen spezialisiertes Unternehmen (LTTS), und Thales, ein global führender Technologieanbieter in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie digitale Identität und Sicherheit, eine Absichtserklärung über die gemeinsame Bekämpfung des Klimawandels in ihren jeweiligen Wertschöpfungsketten unterzeichnet.

Thales arbeitet mit seinen strategischen Lieferanten zusammen, um seine CO2-Emissionsreduktionsziele für 2030 zu erreichen, die von der SBTi validiert wurden und mit den Zielen des Pariser Abkommens in Einklang stehen:

Reduzierung der absoluten CO2-Emissionen im Zusammenhang mit den betrieblichen Prozessen (Scope 1) und dem Energieverbrauch (Scope 2) um 50

- Reduzierung der absoluten CO2-Emissionen in der Lieferkette und bei der Verwendung der Produkte durch die Kunden (Scope 3) um 15

Thales strebt bis 2040 eine Reduzierung der betriebsbedingten CO2-Emissionen (Scopes 1 und 2) auf Null an.

"Im Rahmen unserer Strategie für eine kohlenstoffarme Zukunft arbeiten die Beschaffungsteams von Thales mit einer wachsenden Zahl wichtiger Lieferanten zusammen, um den CO2-Fußabdruck unserer jeweiligen Wertschöpfungsketten zu verringern. Wir werden unsere ehrgeizigen Ziele nur erreichen, wenn wir Hand in Hand mit unseren Lieferanten die Energieeffizienz und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen fördern, unsere Prozesse und Logistikabläufe optimieren und die Grundsätze des Ökodesigns für unsere neuen Produkte übernehmen", sagte Roque Carmona, Chief Procurement Officer, Thales.

"Wir freuen uns, Thales bei der Vision zu unterstützen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen. Die Absichtserklärung steht im Einklang mit den eigenen Verpflichtungen von LTTS, bis 2030 wasser- und kohlenstoffneutral zu werden, und stärkt unsere Vision von einer nachhaltigeren Zukunft für alle. Gemeinsam mit Thales werden wir weiterhin innovative digitale Lösungen entwickeln, die sich an den Nachhaltigkeitsplänen unserer Endkunden orientieren", so Amit Chadha, CEO Managing Director, L&T Technology Services Limited.

LTTS unterstützt Thales bei der Bereitstellung von Dienstleistungen und Lösungen für das intelligente Verkehrsmanagement in der Luft, auf dem Wasser und auf der Straße, um die betrieblichen Abläufe und die CO2-Bilanz zu optimieren, sowie bei der Umsetzung des Ökodesigns im Produktentwicklungsprozess. Außerdem hilft LTTS Thales bei der Verringerung seines digitalen CO2-Fußabdrucks.

Die Nachhaltigkeitssparte von LTTS entwickelt innovative digitale Lösungen auf der Grundlage von Engineering-Dienstleistungen, die sich an den Nachhaltigkeitsplänen der Kunden orientieren. Im Jahr 2021 hat das Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit zu einer seiner wichtigsten Aufgaben gemacht und einen Fahrplan zur Erreichung der Kohlenstoff- und Wasserneutralität bis 2030 vorgelegt.

Thales hat bereits die Aktionspläne von mehr als 150 seiner emissionsintensivsten Zulieferer geprüft und genehmigt, die messbare Ziele und Zeitpläne für die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen beinhalten. Bis Juni 2023 haben bereits mehr als 40 Zulieferer Absichtserklärungen über die Ergreifung von Maßnahmen unterzeichnet, die den von Thales angestrebten CO2-Fußabdruck unterstützen.

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien in drei Bereichen: Verteidigung und Sicherheit, Luft- und Raumfahrt sowie digitale Identität und Sicherheit. Das Unternehmen entwickelt Produkte und Lösungen, die dazu beitragen, die Welt sicherer, umweltfreundlicher und integrativer zu machen. Die Gruppe investiert jährlich fast 4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung, insbesondere in Schlüsselbereichen wie Quantentechnologie, Edge Computing, 6G und Cybersicherheit. Mit 77.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2022 einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro.1

Über L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) ist eine börsennotierte Tochtergesellschaft von Larsen Toubro Limited, die sich auf Dienstleistungen im Bereich Engineering und F&E (ER&D) konzentriert. Wir bieten Beratungs-, Design-, Entwicklungs- und Testdienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus der Produkt- und Prozessentwicklung. Zu unserem Kundenstamm gehören 69 Fortune-500-Unternehmen und 57 der weltweit führenden ER&D-Unternehmen aus den Bereichen Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hi-Tech sowie der Prozessindustrie. Mit Hauptsitz in Indien beschäftigen wir mehr als 22.200 Mitarbeiter in 22 globalen Entwicklungszentren, 28 globalen Vertriebsbüros und 99 Innovationslabors (Stand: 31. März 2023). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.LTTS.com/.

1 In diesen Angaben ist das Transportgeschäft, das derzeit veräußert wird, nicht enthalten.

