fox e-mobility AG: Yangji bestätigt Zahlungszusage - Verzögerung durch koreanischen Regulierungsprozess verursacht München, 27. Juni 2023. Der Vorstand der fox e-mobility AG (DE000A2NB551) gibt bekannt, dass er die Verzögerung bei der Auszahlung der ursprünglich für den 31. Mai 2023 erwarteten Tranche von EUR 2 Mio. durch Yangji Investment Partners LLC untersucht hat. Yangji Investment Partners LLC (Delaware) ist Teil der koreanischen Yangji Investment Group, die über ihre Risikokapital- und Private-Equity-Firma Yangji Investment Co. in Seoul, Südkorea, Investitionssumme bereitstellt. Aus den Informationen, die das Unternehmen erhalten hat und aus den Gesprächen zwischen dem Management von fox e-mobility und Yangji hat das Unternehmen erfahren, dass die Verzögerung durch das koreanische Regulierungsverfahren (Finanzaufsichtsbehörde, Geldausfuhrbestimmungen) verursacht wurde. Yangji hat den Vorstand des Unternehmens heute darüber informiert, dass die Auszahlung der ersten Tranche in Höhe von 2 Mio. EUR vor Ende des zweiten Quartals 2023 (bis 30. Juni) erfolgen soll. Unter diesen Umständen wird der Finanzbericht 2022 aufgrund der Verfügbarkeit des Wirtschaftsprüfers erst im August 2023 vorgelegt,

bleibt die Liquiditätslage des Unternehmens angespannt, jedoch durch die Investition von Yanji erheblich gestärkt werden. Kontakt: ir@fox-em.com



