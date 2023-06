DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.305,26 +0,6% +13,5% Stoxx50 3.938,86 +0,0% +7,9% DAX 15.846,86 +0,2% +13,8% FTSE 7.461,46 +0,1% +0,0% CAC 7.215,58 +0,4% +11,5% DJIA 33.858,53 +0,4% +2,2% S&P-500 4.359,21 +0,7% +13,5% Nasdaq-Comp. 13.470,36 +1,0% +28,7% Nasdaq-100 14.842,60 +1,0% +35,7% Nikkei-225 32.538,33 -0,5% +24,7% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 134,2 -62 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,02 69,37 -1,9% -1,35 -14,3% Brent/ICE 72,75 74,18 -1,9% -1,43 -13,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,95 31,98 +9,3% +2,98 -59,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.912,27 1.923,31 -0,6% -11,04 +4,9% Silber (Spot) 22,88 22,83 +0,2% +0,05 -4,5% Platin (Spot) 924,03 929,00 -0,5% -4,98 -13,5% Kupfer-Future 3,77 3,78 -0,3% -0,01 -1,2%

Wirtschaftssorgen lasten etwas auf dem Ölpreis. Zudem komme das russische Öl trotz der Sanktionen über Re-Selling an die Märkte, so ein Teilnehmer. Von anderer Seite heißt es, die neue Einigkeit in der Opec zwischen Saudi-Arabien und Iran werde überschätzt. Dass die Konsulate wiedereröffnet hätten, sei völlig normal, und an einer Beruhigung der Lage im Jemen sei wegen der hohen Kosten beiden Seiten gelegen. "Der Gegensatz in der Irak-Politik scheint aber unüberbrückbar", sagt er mit Blick auf die unterschiedlichen Interessen. Allerdings bewege sich der Preis in seiner jüngsten Spanne, heißt es.

FINANZMARKT USA

Etwas fester - Nach einer schwierigen Phase für die Aktienmärkte übernehmen die Bullen am Dienstag an der Wall Street wieder die Kontrolle. Der vorbörslich mitgeteilte Auftragseingang im Mai fiel deutlich besser aus als erwartet. Auch der Index des Verbrauchervertrauens und die Zahl der Neubauverkäufe übertrafen die Prognosen der Volkswirte. Positiv wird ferner vermerkt, dass die Inflation in Kanada beträchtlich zurückgekommen ist. Für mehr Risikobereitschaft sorgen zudem Äußerungen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang, der sagte, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt sei weiterhin auf dem besten Weg, ihr jährliches Wachstumsziel von rund 5 Prozent zu erreichen. Vor Börsenstart hat Walgreens Boots Alliance Zahlen ausgewiesen und nach verfehlten Erwartungen die Prognose gesenkt. Die Aktie verbilligt sich um 8,7 Prozent. Arena Group Holdings gewinnen fast 16 Prozent. Auslöser ist ein Bericht des Wall Street Journal, wonach das Medienunternehmen Group Black in Gesprächen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Arena ist, dem Herausgeber von mehr als 50 Publikationen, darunter Sports Illustrated. Illumina plant, die Zahl der Mitarbeiter weiter zu reduzieren. Der Hersteller von Gensequenzierungsgeräten und -dienstleistungen will dazu auch seinen Immobilienbestand verringern. Der Kurs fällt um 4,7 Prozent. Delta Air Lines verbessern sich um 4 Prozent. Die Fluggesellschaft hat aufgrund der ungebrochen hohen Nachfrage die Jahresziele erhöht.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Freundlich - Gestützt wurde die Stimmung von guten Konjunkturdaten aus den USA. Positiv aufgenommen wurde auch der deutliche Rückgang der Inflation in Kanada: "Die kanadische Notenbank kann die Zinserhöhungen nun beenden", so ein Händler mit Blick auf die Inflation von nur noch 3,4 Prozent im Mai nach 4,4 Prozent im April. Auf der Branchenseite führten Banken und Versicherungen mit Aufschlägen ihrer Stoxx-Branchenindizes von bis zu einem Prozent die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite standen dagegen Öltitel im Umfeld kräftig fallender Ölpreise sowie Pharma-Aktien ganz oben. Auf Erholungskurs lagen Immobilientitel, im DAX stiegen Vonovia um 2 Prozent. Allerdings verloren Hamborner REIT 5,1 Prozent. Das Immobilienunternehmen hat die Prognose für den Nettoinventarwert (NAV) kräftig gesenkt. Der Gucci-Eigentümer Kering (+0,7%) kauft den für den Herrenduft Aventus bekannten Luxusparfümhersteller Creed. Damit will der Luxusgigant in den schnell wachsenden Sektor für Kosmetik und Düfte expandieren. Für die Aktie von Prosus ging es gleich um 6,2 Prozent nach oben. Den Impuls lieferte, dass Naspers das Beteiligungsgeflecht mit der europäischen Tochter Prosus vereinfachen will, um die Fortführung von Aktienrückkäufen zu ermöglichen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:18 Uhr Mo, 18:40 % YTD EUR/USD 1,0962 +0,5% 1,0925 1,0900 +2,4% EUR/JPY 157,85 +0,9% 156,88 156,49 +12,5% EUR/CHF 0,9800 +0,3% 0,9779 0,9760 -1,0% EUR/GBP 0,8599 +0,2% 0,8576 0,8574 -2,8% USD/JPY 144,00 +0,4% 143,61 143,57 +9,8% GBP/USD 1,2747 +0,3% 1,2739 1,2713 +5,4% USD/CNH (Offshore) 7,2244 -0,3% 7,2148 7,2446 +4,3% Bitcoin BTC/USD 30.571,77 +1,3% 30.295,45 30.245,68 +84,2%

Der Dollar ist als sicherer Hafen nicht gefragt. Der Euro entfernt sich etwas von der 1,09er-Marke nach oben und tendiert um 1,0960 Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während Tokio der leichteren Tendenz der US-Börsen folgte, ging es an den chinesischen Börsen kräftiger nach oben. Der japanische Nikkei-Index schloss nach zwischenzeitlich größeren Verlusten 0,5 Prozent im Minus mit 32.583 Punkten, auch der Kospi in Südkorea gab nach, aber nur minimal. Marktteilnehmer in Tokio führten als Belastungsfaktor weiter Konjunktursorgen an, die von den jüngsten falkenhaften Auftritten der Notenbanken noch befeuert worden seien. Für Kauflaune an den chinesischen Börsen sorgte Ministerpräsident Li Qiang. Er zeigte sich zuversichtlich für die wirtschaftliche Entwicklung seines Landes und erwartet, dass das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im zweiten Quartal den Anstieg in den ersten drei Monaten voraussichtlich übertreffen wird. Zudem sei das Land auf Kurs, sein 2023er-Wachstumsziel von rund 5 Prozent zu erreichen. Der HSI in Hongkong erholte sich nach zuletzt teils deutlicheren Ausreißern nach unten um 2,0 Prozent (Späthandel), in Schanghai ging es um 1,2 Prozent nach oben. Auch die Börse in Sydney zeigte sich erholt, nach einer viertägigen Verlustserie legte das Marktbarometer um 0,6 Prozent zu.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

RWE

Mit einem eigenen Vorstandsressort für den Bau und Betrieb von Windparks auf See reagiert der Versorger RWE auf das wachsende Geschäft der Konzerntochter RWE Offshore Wind. Führen soll es ab September Thomas Michel. Der 44-Jährige sorge "seit Jahren mit seinen Operations-Teams für einen verlässlichen Betrieb unserer Offshore-Flotte". Mit dem neuen Vorstandsbereich werde "ein noch stärkerer Managementfokus als bisher auf die großen Projekte im Bau gelegt".

ALDI/LIDL/EDEKA/REWE

Die großen deutschen Supermarktketten Aldi, Lidl, Edeka und Rewe haben sich dazu verpflichtet, bereits bis 2025 die Lebensmittelabfälle um 30 Prozent und bis 2030 dann um 50 Prozent zu reduzieren. Sie vereinbarten mit Bundesernährungsminister Cem Özdemir (Grüne) einen Pakt gegen Lebensmittelverschwendung. Insgesamt unterzeichneten 14 Unternehmen aus dem Groß- und Einzelhandel die Verpflichtung.

GERRY WEBER

Der angeschlagene Modehersteller Gerry Weber aus Halle/Westfalen will einen großen Teil seiner Filialen in Deutschland schließen. Bis Ende September sollen 122 der derzeit 171 eigenen Geschäfte und Outlets dichtmachen. 350 Vollzeitarbeitsplätze fallen weg. Gerry Weber feierte erst Anfang März 50-jähriges Firmenjubiläum.

TAKKT

will noch 18 Monate länger eigene Aktien zurückkaufen als ursprünglich geplant. Von dem im vergangenen Oktober gestarteten Programm mit einem angepeilten Rückkaufvolumen von bis zu 25 Millionen Euro sind bisher erst Rückkäufe für 7,7 Millionen Euro umgesetzt. Das Programm werde bis spätestens 31. Dezember nächsten Jahres fortgesetzt.

ZALANDO

wehrt sich gegen die Einstufung durch die EU-Kommission als bedeutende Internetplattform, womit eine verschärfte Kontrolle verbunden ist. Zalando habe eine Klage bei der europäischen Justiz eingereicht, um gegen die Klassifizierung als "sehr große Internetplattform" im Rahmen des Gesetzes für Digitale Dienste (DSA) vorzugehen.

AMAZON

Ein Rechtsstreit zwischen Amazon und dem Bundeskartellamt hat am Dienstag den Bundesgerichtshof (BGH) beschäftigt. Der Kartellsenat in Karlsruhe verhandelte über eine mögliche schärfere Kontrolle des Onlineriesen im Wettbewerb - eine Sache von "gewaltiger Komplexität", wie der Vorsitzende Richter Wolfgang Kirchhoff formulierte.

AMERICAN EXPRESS

verliert nach 10 Jahren seinen Finanzchef Jeff Campbell. Nachfolger soll zum 14. August der bisherige stellvertretende CFO Christophe Le Caillec werden. Le Caillec arbeitet seit 25 Jahren für American Express. Campbell wird bis März nächsten Jahres als Vice Chairman für den Konzern tätig bleiben.

WALGREENS

Das schwächere Konjunkturumfeld und ausbleibende Verkäufe im Zusammenhang mit Covid-19 haben der US-Drogeriemarktkette Walgreens Boots Alliance im dritten Geschäftsquartal einen Gewinnrückgang beschert. Der Konzern senkte zudem seine Prognose für das laufende Jahr und erhöhte sein Sparziel.

