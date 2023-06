Der DAX ist am heutigen Dienstag mit einer weiteren bullischen Tageskerze mit einem kleinen Kerzenkörper und einem langen unteren Schatten aus dem Handel gegangen. Und erneut direkt an der unteren Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals. Trotzdem notiert der DAX weiterhin unter dem 50er-EMA im Tageschart. Kommt es zu einem nachhaltigen Durchbruch nach oben? Der 50er-EMA verläuft aktuell bei 15.903 Punkten direkt am Widerstand um 15.900 ...

