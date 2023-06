Lenovo hat seine Investitionen in erneuerbare Energien erhöht und seine Solarenergieerzeugung seit dem Geschäftsjahr 2018/19 verdreifacht

Mit der frühzeitigen Einführung wissenschaftsbasierter Ziele ist Lenovo eines der ersten Unternehmen, die sowohl ihre kurzfristigen Ziele für 2030 als auch ihre Netto-Null-Ziele für 2050 von der Science Based Targets-Initiative validieren lassen

Lenovos globales philanthropisches Engagement ist auch in diesem Jahr wieder gewachsen und hat ein Volumen von mehr als 30 Millionen US-Dollar für Communitys weltweit erreicht (Investitionen in Form von finanzieller Unterstützung, Produkten und ehrenamtlicher Arbeit laut einer Schätzung), das die Lebensqualität von mehr als 16 Millionen Menschen erhöht

Die weltweite Lieferkette von Lenovo konnte in diesem Jahr ihr Ranking verbessern und erreichte Platz 8 im Ranking Top 25 Global Supply Chains von Gartner

Heute hat Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) hat seinen 17.jährlichen ESG-Report (Environmental, Social and Governance) veröffentlicht und damit seine weltweiten Anstrengungen als verantwortungsbewusstes Unternehmen präsentiert, das den Umbau zu einem nachhaltigen Planeten, die Förderung der Integration und die Überwindung der digitalen Kluft vorantreibt. In dem neuen Report berichtet das globale Technologieunternehmen über seine verstärkten Investitionen in Solarenergie, die den erzeugten Solarstrom seit dem Geschäftsjahr 2018/19 durch Solarenergieinstallationen in Fabriken und Büros rund um den Globus verdreifacht haben, sowie über seine philanthropischen Investitionen, die sich auf fast 30 Millionen US-Dollar belaufen und mehr als 16 Millionen Menschen über globale Programme und Partnerschaften erreichen.

"Als globales Unternehmen nehmen wir die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Stakeholder wahr und erkennen die Dringlichkeit, ihn gemeinsam zu bekämpfen", so Yuanqing Yang, CEO und Chairman bei Lenovo. "Im vergangenen Geschäftsjahr ist es uns gelungen, unsere Anstrengungen für das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2050 mit Netto-Null-Zielen zu untermauern, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) auf der Grundlage des Net-Zero-Standards validiert wurden."

Die Führungsrolle des Unternehmens bei der Nachhaltigkeit hat sich in diesem Jahr weiter gefestigt: Lenovo gehört zur ersten Gruppe von Unternehmen, deren Netto-Null-Ziele von der Science Based Targets Initiative bestätigt wurden. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, seine kurzfristigen Ziele für die Emissionsreduzierung bis 2030 zu erreichen. Dazu gehört die Reduzierung der Scope-1- und Scope-2-Treibhausgasemissionen um 50 und der Scope-3-Emissionsintensität um 66,5 bei beschafften Waren und Dienstleistungen, 35 bei vertriebenen Produkten und 25 bei vorgelagerten Transport- und Vertriebsdienstleistungen. Lenovo arbeitet mit seinen Zulieferern zusammen, um seine Scope-3-Emissionen (Wertschöpfungskette) zu senken. Hierbei handelt es sich seither um die größte Emissionskategorie, die bei einer komplexen, globalen Lieferkette am schwierigsten zu verfolgen ist.

Lenovo baut auf seiner Tradition holistischer Innovationen auf, die die Nachhaltigkeit seiner Produkte und Dienstleistungen verbessern. Im Geschäftsjahr 2022/23 hat Lenovo seinen Übergang in die Kreislaufwirtschaft fortgesetzt, indem es die Anzahl der Produkte, die recyceltes Material aus entsorgten IT- und Elektronikgeräten enthalten, kontinuierlich erhöht hat. Lenovo zufolge enthalten fast 300 Produkte (298) recycelte Kunststoffanteile aus ausgedienten IT- und Elektronikgeräten. Die auf der CES 2023 präsentierten Notebooks ThinkPad X1 enthalten beispielsweise bis zu 97 PCC-Kunststoff (Post Consumer Content) im Akkugehäuse und bis zu 95 PCC-Kunststoff in den Lautsprechergehäusen und im Netzteil.

Mit einem Frauenanteil von 37 der Belegschaft insgesamt sowie 28 bei technischen Positionen ist Lenovo branchenweit führend 1 bei Maßnahmen zur geschlechtsspezifischen Integration. Die Initiativen von Lenovo zur Förderung von Frauen wurden durch die Aufnahme in den Bloomberg Gender-Equality Index zum vierten Mal honoriert. Das Unternehmen strebt an, bis 2025 einen Frauenanteil in Führungspositionen von 27 zu erreichen (derzeit 21 %). Seine Werte wie Vielfalt und Integration werden durch 17 von Mitarbeitern geleitete Ressourcengruppen in Niederlassungen und Regionen auf der ganzen Welt in die Praxis umgesetzt. Die Gruppen orientieren sich an den jeweiligen Bedürfnissen der Diversitätssegmente eines Standorts. Es bestehen spezielle Gruppen für die heutige Belegschaft, die von Gruppen für Nachwuchstalente (Rising Employees At Lenovo) bis hin zu Gruppen zur Unterstützung von Eltern am Arbeitsplatz und zur Karriereentwicklung von Menschen mit unterrepräsentierten Hintergründen reichen. Die Lenovo-Integrationsinitiativen wurden von Forbes, dem Disability Inclusion Index und dem Corporate Equality Index der Human Rights Campaign ausgezeichnet.

Im Geschäftsjahr 2022/23 verzeichneten die weltweiten philanthropischen Aktivitäten von Lenovo unter der Leitung der Lenovo Foundation einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr und resultierten in einem Engagement von mehr als 30 Millionen US-Dollar für Communitys rund um den Globus (einschließlich finanzieller Unterstützung, Produkte und die geschätzte ehrenamtliche Arbeit). Den Schwerpunkt der Foundation bildet die Förderung unterrepräsentierter Bevölkerungsgruppen, indem sie ihnen den Zugang zu Technologien und MINT-Bildung über strategische Partnerschaften, Programme wie die TransforMe Skilling Grant Round und ehrenamtliche Tätigkeiten von Mitarbeitern wie dem Love on Month of Service erleichtert.

Während Lenovo seinen Weg zu Netto-Null fortsetzt und sich für integrativere Arbeitsplätze und Communitys einsetzt, konzentriert das Unternehmen seine Anstrengungen darauf, seine globalen Aktivitäten nach den höchsten Standards der Ethik und Compliance zu führen. Die globale Lieferkette von Lenovo konnte in diesem Jahr ihr Ranking verbessern und erreichte Platz 8 im Ranking Top 25 Global Supply Chains von Gartner. Ferner wurden die ESG-Programme von Lenovo von CDP (Carbon Disclosure Project), MSCI (Morgan Stanley Capital International) und dem Hong Kong Institute of Certified Public Accountants anerkannt.

Dies ist der 17. jährliche ESG-Bericht von Lenovo, der sich auf das Geschäftsjahr 2022/23 (1. April 2022 bis 31. März 2023) bezieht.

Um mehr über die globalen und regionalen ESG-Initiativen von Lenovo zu erfahren, sehen Sie hier die interaktive Karte

1 Ermittelt durch internes Wettbewerbs-Benchmarking innerhalb der Technologiebranche

