Wiener Forscher:innen haben Kritik an der von Saudi-Arabien geplanten Modellstadt "The Line" geübt. Das in gerader Linie über 170 Kilometer angelegte Projekt sei eher ein Werbegag und würde die Bevölkerung zu langen Pendelstrecken zwingen. Das Prestigeprojekt der saudi-arabischen Königsfamilie ist für neun Millionen Einwohner:innen auf 34 Quadratkilometern geplant. Die Wohnfläche soll sich einmal in gerader Linie über rund 170 Kilometer erstrecken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...