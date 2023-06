Mit Wirkung zum 20. Juni 2023 ist John Vitalie neuer Chief Executive Officer

Aktana, der führende Anbieter intelligenter Kundenbindung für die globale Life-Science-Branche, begrüßt John Vitalie als Chief Executive Officer.

Bevor er zu Aktana kam, leitete John globale Teams verschiedener Technologiebereiche, darunter KI/ML, SaaS, CRM und CX. Insbesondere organisierte er die Skalierung des Healthcare- und Life-Science-Geschäfts für Salesforce und Siebel Systems und leitete das CX-Geschäft für Oracle.

John war als CEO für drei verschiedene Softwareunternehmen tätig, zuletzt bei Aizon. Unter seiner Führung erschloss Aizon ein neues Marktsegment, indem es eine fortschrittliche GxP-KI- und Datenverwaltungsplattform einführte, die speziell zur Optimierung der Biopharma-Herstellung entwickelt war. Im Jahr 2022 wurde er vom Healthcare Technology Report als einer der 25 besten Biotech-CEOs ausgezeichnet.

"John ist die perfekte Wahl, um die Zukunft von Aktana voranzutreiben", sagte David Schiff, Vorstandsmitglied von Aktana und CEO von Innovatus Capital Partners, LLC. "Er bringt umfassende Branchenerfahrung und eine Erfolgsgeschichte in der Führung hochinnovativer Technologieunternehmen mit, sorgt für eine starke und konsistente Finanzleistung und schafft Mehrwert für die Shareholder."

"Ich freue mich, dem talentierten Team von Aktana beizutreten", sagte John Vitalie. "Aktana hat eine KI-gestützte Technologieplattform und Anwendungen entwickelt, die die kommerzielle Kundenbindung transformieren, indem sie alle Interaktionen zeitnaher, personalisierter und effektiver gestalten auf dem gesamten Markt für Biowissenschaften und medizinische Geräte. Wir befinden uns in einer auch für diese Branche bemerkenswerten Zeit, in der das Wachstum zur nächsten Ebene durch KI beschleunigt wird. Bei der Kundenbindung der nächsten Generation dreht sich alles um den Einsatz von KI und ML, um die Ausführung in Echtzeit kontinuierlich zu verbessern und einen signifikanten und messbaren Geschäftswert zu bringen."

Über Aktana

Aktana ist der Erfinder und Marktführer für intelligentes Engagement in der globalen Life-Science-Branche. Indem Aktana sicherstellt, dass jede Kundenumgebung auf ihre individuellen Vorlieben und Bedürfnisse zugeschnitten ist, hilft es Life-Science-Unternehmen, ihre Beziehungen zu Gesundheitsdienstleistern zu stärken, um eine bessere Patientenversorgung herbeizuführen. Heute nutzen kommerzielle und medizinische Teams von mehr als 300 Marken die KI-gestützte Contextual Intelligence Engine von Aktana, um personalisiertes Engagement auf allen Kanälen in großem Maßstab zu koordinieren und zu optimieren. Mehr als die Hälfte der 20 weltweit führenden Pharmaunternehmen zählen zum Kundenstamm von Aktana, das seinen Hauptsitz in San Francisco hat und Niederlassungen in allen wichtigen Biopharma-Regionen der Welt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.aktana.com.

