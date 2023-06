Die vollständige Finanzierungsrunde wird im weiteren Verlauf dieses Jahres mit zusätzlichen 20 bis 30 Millionen US-Dollar abgeschlossen, um die Infrastruktur der Mythical Platform weiter auszubauen

Mythical Games, das Spieltechnologieunternehmen der nächsten Generation und Herausgeber von Mythical Chain, Mythical Marketplace und beliebten Spieletiteln wie NFL Rivals und Blankos Block Party sowie der bald erscheinenden Nitro Nation World Tour, hat sich im Rahmen einer Series C1-Finanzierungsrunde 37 Millionen USD gesichert. Die Finanzierungsrunde wurde geleitet von Scytale Digital, einem digitalen Vermögensverwalter, unter Beteiligung von ARK Invest, Animoca Brands, PROOF, Stanford Athletics und MoonPay sowie unter Beteiligung der bestehenden Investoren Andreessen Horowitz, Gaingels, Signum Growth, Struck Capital und WestCap. Es wird davon ausgegangen, dass die gesamte Finanzierungsrunde im Laufe dieses Jahres mit weiteren 20 bis 30 Millionen USD abgeschlossen wird, wobei einige zusätzliche Investoren und mehrere strategische Partner im Gespräch sind.

Die Mittel in Höhe von 37 Millionen USD aus der Series C1-Finanzierung werden in erster Linie dazu verwendet, innerhalb von zwölf Monaten die Gewinnzone zu erreichen und das Unternehmensziel von Mythical zu erfüllen. Dabei handelt es sich um die Schaffung von Innovationen bei Videospielen durch eine Web3-Infrastruktur zur Einbindung von Gamern mittels neuer Geschäfts- und Spielemodelle. Mythical hat mit seinem Vertriebskanal, seiner Marktplatztechnologie und seinen Spielen im vergangenen Jahr mehr als 2,5 Millionen neue Nutzer gewonnen und einen Bruttoumsatz von mehr als 1 Million USD pro Tag erzielt. Die zusätzliche Finanzierungsrunde wird sicherstellen, dass Mythical in der Lage ist, seine Spiele und sein Infrastruktur für ein wesentlich größeres Mainstream-Publikum auszubauen.

"Mythical konzentriert sich nach wie vor darauf, die besten Spiele zu produzieren und einen dynamischen Markt aufzubauen, der Spieler und Stakeholder direkt in die Spielebranche einbindet", so John Linden, CEO von Mythical Games. "Mit mehr als einer Million Downloads von NFL Rivals auf Mobilgeräte seit der Markteinführung im vergangenen Monat und durchschnittlich mehr als einer Million USD an täglichen Transaktionen über die Mythical Chain konzentrieren wir uns darauf, das Unternehmen in die Gewinnzone zu bringen, unsere Vision in die Realität umzusetzen und unsere Strategie Früchte tragen zu lassen. Im vergangenen Jahr war Mythical dank Blankos Block Party eines der wenigen Web3-Games, das über eine Million Spieler-Accounts vorweisen konnte. Bis Ende 2023 gehen wir von mehr als 20 Millionen Spieler-Accounts für unser gesamtes Spieleportfolio aus, vor allem dank NFL Rivals und der anstehenden Veröffentlichung von Nitro Nation World Tour. Dies ist ein Beweis für die Arbeit, die wir in jüngster Zeit geleistet haben, aber auch für das anhaltende Interesse und Engagement für diesen neuen Bereich der Spielebranche."

Bei der heutigen Ankündigung handelt es sich um eine Erweiterungsrunde, nachdem Mythical bereits im Jahr 2021 unter der Leitung von Andreessen Horowitz Kapital in Höhe von 150 Millionen USD bzw. in Höhe von 75 Millionen USD erhalten hatte. Mit dieser jüngsten Finanzierungsrunde behält Mythical sein Unicorn-Rating bei.

"Wie das enorme Wachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr gezeigt hat, ist Mythical Games auf dem besten Weg, die dominierende Spieleplattform im Web3 zu werden", so Mark Cachia, Gründer und CIO von Scytale Digital."Wir sind fest davon überzeugt, dass Gaming ein Weg ist, um die Blockchain-Technologie massenhaft zu verbreiten, und wir sind stolz darauf, dabei Partner sein zu dürfen und diese Investitionsrunde anzuführen."

Weitere Informationen finden Sie unter https://mythicalgames.com/.

Über Mythical Games

Mythical wurde von Forbes' Disruptive Technology Companies To Watch in 2019 und von Fast Company's World Changing Ideas 2021 ausgezeichnet. Das Unternehmen ist ein Gaming-Technologie-Unternehmen der nächsten Generation, das ein Web3-Gaming-Ökosystem erstellt, indem es die Blockchain-Technologie und spielbare NFTs für Tools nutzt, die es Spielern, Gestaltern, Künstlern, Markenunternehmen und Spieleentwicklern ermöglichen, Anteilseigner und Eigentümer in neuen "Play and Own"-Spielökonomien zu werden.

Das Team, das von Veteranen der Spieleindustrie geleitet wird, hat sich auf die Entwicklung von Spielen spezialisiert, die sich um die Wirtschaft der Spieler drehen, und hat bei der Entwicklung großer Franchises mitgewirkt, wie beispielsweise Call of Duty, World of Warcraft, Guitar Hero, DJ Hero, Marvel Strike Force und Skylanders.

Die Mythical Platform schützt Spieler, die noch keine Erfahrung mit der Blockchain-Technologie haben, indem sie ein Depot-Wallet für ihre digitalen Gegenstände bereitstellt. Fortgeschrittene Spieler haben hingegen die Freiheit, ihre eigenen Wallets über Brücken zwischen der Mythical Chain und den öffentlichen Mainnets zu verbinden. Mit dem Fokus "Die Spieler zuerst" stellt die Mythical Platform sicher, dass sich die Spieler nicht im Detail mit der Blockchain-Technologie auseinandersetzen müssen, um ihre digitalen Sammlungen sowie ein herausragendes Spielerlebnis zu genießen.

Über Scytale

Scytale ist ein digitaler Asset Manager mit einem Schwerpunkt auf Blockchain-Lösungen. Das Unternehmen war mit dem Horizon Fund I im Jahr 2017 ein Frühstarter/Investor im Bereich Blockchain. Der Horizon Fund II wurde Anfang 2022 geschlossen. Scytale investiert hauptsächlich in Projekte, die reale Lösungen in verschiedenen Web3-Ökosystemen entwickeln. Bis heute hat Scytale Horizon II in 15 Projekte mit einer Vielzahl von Angeboten investiert, die unter anderem Spiele, Musik, Legaltech, Sicherheit sowie Blockchain- und Metaverse-Infrastruktur umfassen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.scytale.digital/.

