DeBogy Molecular Inc, ein Biotech-Startup, das sich auf die antimikrobielle Oberflächenmodifikation spezialisiert hat, gab heute bekannt, dass die Studienergebnisse seines antibakteriellen Wirkstoffs auf medizinischen Implantaten im renommierten Journal of Orthopedic Research veröffentlicht wurden. Die Studie bestätigt die Wirksamkeit und Sicherheit der DeBogy-Technologie zur Abtötung gefährlicher Bakterien, die sich nach einer Operation auf der Oberfläche eines medizinischen Implantats vermehren. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/jor.25638

Infektionen an der Operationsstelle, die durch einen bakteriellen Biofilm auf der Oberfläche eines medizinischen Implantats verursacht werden, gehören zu den schwerwiegendsten Komplikationen, die nach orthopädischen Eingriffen oder der Implantation eines Medizinprodukts auftreten können. Implantatbedingte Infektionen machen mehr als die Hälfte der 2 Millionen Infektionen aus, die sich jährlich in den USA innerhalb des Gesundheitsversorgungssystems ereignen und Kosten in Höhe von über 27 Milliarden US-Dollar verursachen.

Das Journal of Orthopedic Research berichtet über eine bahnbrechende In-vivo-Studie, die zeigt, dass der bakterielle Biofilm bei Tieren, die mit DeBogy behandelte Implantate erhielten, 7 Tage nach dem Eingriff um 99,9 gegenüber der Kontrollgruppe reduziert wurde. Die Infektion des umliegenden Gewebes wurde bei Tieren mit DeBogy-behandelten Implantaten um 99,8 reduziert. Insgesamt erwiesen sich die Tiere mit DeBogy-behandelten Implantaten im Vergleich zur Kontrollgruppe als gesünder, mit messbarem Rückgang von Entzündung, Fibrose, Vaskularisierung und Nekrose.

"Das Erfolgsversprechen einer neuen antibakteriellen Technologie, die Infektionen ohne Antibiotika, Chemikalien oder temporäre Beschichtungen bekämpfen kann, ist ein echter Fortschritt", sagte Wayne Gattinella, CEO von DeBogy Molecular. "Die Möglichkeiten der DeBogy-Plattform, die Lebensqualität zu verbessern und die Kosten für die Versorgung von Millionen von Menschen zu senken, sind enorm."

"Die Technologie von DeBogy hat das Potenzial, die Prävention und Behandlung von Infektionen an der Operationsstelle zu revolutionieren", sagte Dr. Houssam Bouloussa, Wirbelsäulenchirurg und Mitbegründer von DeBogy Molecular. "Wir haben mehr als 15 Jahre Entwicklungsarbeit hinter uns und sind sehr stolz darauf, dass unsere patentrechtlich geschützte Innovation im Journal of Orthopedic Research anerkannt wird."

Der Bericht wird in der Juni-Ausgabe 2023 des Journal of Orthopedic Research veröffentlicht. Das Journal of Orthopedic Research ist eine von Experten geprüfte medizinische Publikation der Orthopaedic Research Society (ORS). Die Zeitschrift ist das Forum für die zügige Veröffentlichung von qualitativ hochkarätigen Berichten über neue Informationen aus dem gesamten Spektrum der orthopädischen Forschung, einschließlich Biowissenschaften, Technik, translationaler und klinischer Studien.

DeBogy Molecular Inc ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf Innovationen im Bereich der Oberflächenmodifikation spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2019 nach mehr als 15 Jahren Forschung und Entwicklung gegründet. Mit Hilfe unseres geschützten geistigen Eigentums können wir molekulare Oberflächenstrukturen modifizieren, um Viren, Bakterien und Pilze bei Kontakt elektrostatisch zu töten. Die DeBogy-Plattform eignet sich für ein breites Spektrum an Materialien für Branchen wie Medizin, Verbrauchergesundheit, Textilien und industrielle Fertigung. Unser Ziel ist es, eine sichere, keimfreie Umgebung zu gewährleisten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.debogy.com

