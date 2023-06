HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Putin:

"Putin, Alleinherrscher der letzten 20 Jahre, geht geschwächt aus dem Machtkampf hervor. Das kann sein politisches Ende einläuten, aber auch eine noch repressivere Phase. Der Krieg in der Ukraine könnte dadurch in jede Richtung beeinflusst werden. Und das ist gerade aus europäischer Sicht Grund zu großer Sorge. Putin abzuschreiben, wäre verfrüht. Sein Verbündeter, Assad in Syrien, ist ein gutes Beispiel für Tyrannen, die ohne Skrupel über Leichen gehen, und am Ende wieder ihren schärfsten Kritikern Verhandlungspartner sind. Was beide zudem eint: Trotz ihrer unverrückbaren Verbrechen könnten sie sich im Verlauf der Geschichte durchaus als "kleineres Übel" erweisen. Putin ist auch kein "Hitler", vermutlich auch nicht verrückt. Solche Dämonisierungen dienen der Propaganda. Und wer noch einen Hinweis benötigt, wie wenig der Westen über Russland weiß: Der "Putsch" kam für die Bundesregierung völlig überraschend. Geschichte lässt sich vielleicht schreiben, aber nicht planen."/yyzz/DP/he